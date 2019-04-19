Экономика
Биометрию собирают 130 банков во всех регионах РоссииКоммерсантъ 04:02
Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года. ЦБ думает над расширением использования этой технологии.
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Гаджеты
Смартфон Motorola Moto Z4 получит одинарную камеру
Обновлено в 07:43
Игры
В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6
Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Пожар уничтожил миллионы бутылок французского вина
Во французском городе Бордо сгорели миллионы бутылок вина и других алкогольных напитков. Об этом сообщает издание The Local.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова
О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Управляющий «Кофемании» рассказал, кто бил Пака
Свидетель по делу потасовки с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, управляющий «Кофемании» Дмитрий Грачёв вживую не видел, кто именно наносил удар стулом чиновнику Минпромторга Денису Паку.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Авто
«Тойота» показала новый городской «Крузер» для езды по асфальту
Toyota представила новое поколение крупного внедорожника Highlander, который является «городской версией» проходимого Land Cruiser 200 и имеет довольно высокую цену.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Политика
В Одессе депутата верховной рады Найема облили нечистотами
Депутата верховной рады Украины Мустафу Найема, приехавшего в Одессу, неизвестные облили фекалиями.
Обновлено в 07:57
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Экономика
Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Экономика
ЦБ планирует проводить стресс-тесты банков на киберугрозы
Банк России планирует проводить стресс-тестирование банков на киберугрозы в рамках общего стресс-тестирования, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев на конференции "Финтех-2019", организованной газетой "Ведомости".
Обновлено в 07:13
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности
В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Авто
УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей
Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Происшествия
Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина
Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе
Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Интернет
Instagram может скрыть количество лайков под постами
Обновлено в 05:25
Общество
В России появятся частные кладбища
Обновлено в 07:40
Хоккей
Петерис Скудра возглавил «Трактор»
«Трактор» объявил о назначении Петериса Скудры главным тренером команды, информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 07:46
Политика
НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам
В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня в 19.00 начнутся дебаты кандидатов в президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
Обновлено в 03:49
Наука
Ученые назвали главную причину старения
Ученые выяснили, что влияет на старение организма и образование раковых клеток.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Лукашенко заявил о вложенной в русский язык душе белорусов
Если кто-то хочет потерять разум — он потеряет русский язык, если сердце — белорусский язык.
Обновлено в 06:12
Кино
Дмитрий Астрахан возглавит жюри Забайкальского кинофестиваля
Режиссер Дмитрий Астрахан возглавит жюри восьмого Забайкальского международного кинофестиваля. Смотр пройдет в Чите с 30 мая по 2 июня.
Обновлено в 04:54
Здоровье
В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца
В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Пожилой флоридец поймал во дворе крупного аллигатора
Эд Чампан, 80-летний житель американского штата Флорида, поймал на заднем дворе своего дома аллигатора длиной почти два метра, передает телеканал 7News.
Обновлено 17 апреля в 21:36
Политика
Россия прекращает поставки угля и нефти на Украину
В ответ Москва устанавливает запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, сообщает "Россия 24".
Обновлено вчера в 05:49
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12