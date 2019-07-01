Биометрические банкоматы появятся в РоссииЭкономика сегодня вчера в 20:10

Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.

с чего всё началось

Банкоматы с функцией распознавания лиц скоро появятся в РФ. Российские кредитные организации уже закупили более 10 тысяч таких устройств, рассказал гендиректор компании VisionLabs Александр Ханин. В таких банкоматах все операции можно будет осуществлять без наличия пластиковой карты.

Экономика Предприниматели перешли на онлайн-кассы Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.

Экономика В России вступили в силу новые ограничения по кредитам В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.

Политика Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.

Политика Медведев предложил способы обновления «Единой России» Опубликована статья главы российского правительства и председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева об основных приоритетах и новых задачах партии.

Происшествия Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Кино На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Происшествия 25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.

Футбол Неймар и Мбаппе презентовали новую форму «ПСЖ» Нападающие Неймар и Килиан Мбаппе презентовали новую форму французского "Пари Сен-Жермен", сообщает Sport24.

Авто АвтоВАЗ передумал повышать цены на все свои модели Крупнейший российский производитель легковых машин АвтоВАЗ передумал повышать цены на все свои модели.

Энергетика Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.

Футбол Ямайка вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ Завершился третий четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Ямайки и Панамы, сообщает Sport24.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Происшествия В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.

Политика «Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».

Политика В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.

Общество В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.

Общество В Гидрометцентре узнали, когда вернется летняя погода На большей части Поволжья температура понизится до 18-23 градусов, а южнее Казани будет 20-25 градусов.

Экономика В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4% Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.

Общество Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров «Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)»,— сообщается на сайте городской администрации.