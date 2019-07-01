Технологии
Биометрические банкоматы появятся в РоссииЭкономика сегодня вчера в 20:10
Банкоматы с функцией распознавания лиц скоро появятся в РФ. Российские кредитные организации уже закупили более 10 тысяч таких устройств, рассказал гендиректор компании VisionLabs Александр Ханин. В таких банкоматах все операции можно будет осуществлять без наличия пластиковой карты.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Российские кредитные организации закупили более 10 тыс. банкоматов с функцией распознавания лиц, рассказал «Известиям» генеральный директор компании-производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:59, Вашингтон
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по кредитам
В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.
Обновлено в 00:37
Политика
Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ
Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
В небе над Дамаском прогремели мощные взрывы
Обновлено вчера в 18:34
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Медведев предложил способы обновления «Единой России»
Опубликована статья главы российского правительства и председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева об основных приоритетах и новых задачах партии.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков
Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Футбол
Неймар и Мбаппе презентовали новую форму «ПСЖ»
Нападающие Неймар и Килиан Мбаппе презентовали новую форму французского "Пари Сен-Жермен", сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено 29 июня в 21:01
Авто
АвтоВАЗ передумал повышать цены на все свои модели
Крупнейший российский производитель легковых машин АвтоВАЗ передумал повышать цены на все свои модели.
Обновлено вчера в 16:07
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Футбол
Ямайка вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ
Завершился третий четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Ямайки и Панамы, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Происшествия
В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами
Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку
Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:37
Политика
В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин
С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено вчера в 20:17
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
В Гидрометцентре узнали, когда вернется летняя погода
На большей части Поволжья температура понизится до 18-23 градусов, а южнее Казани будет 20-25 градусов.
Обновлено вчера в 21:00
Спорт
Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой
Обновлено вчера в 15:29
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Минобороны направило военных в зону паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
Бывшую жену Цеповяза арестовали за вымогательство
Обновлено вчера в 04:43
Общество
Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров
«Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)»,— сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено вчера в 19:42
Общество
На Южном Урале снова объявлено штормовое предупреждение
Область ожидают жара, грозы и сильный ветер. В понедельник, 1 июля, регион второй день подряд будет атаковать штормовой ветер.
Обновлено вчера в 06:29