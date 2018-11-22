Пищевая добавка манноза, известная как один из заменителей глюкозы, является универсальным средством для борьбы с раком, заявили ученые, определившие, что употребление маннозы в пищу замедляет развитие злокачественных опухолей, пишет научный журнал Nature.

Ученые назвали универсальное средство для борьбы с раком

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