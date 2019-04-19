Политика

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом УкраиныКомсомольская правда 18:43

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
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Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Комсомольская правда18:43

Биография Владимира Зеленского, победителя II тура выборов президента Украины

Sputnik Таджикистан16:52

Президент на один срок: 10 фактов о Владимире Зеленском

РБК13:05

Экзитполы показали лидерство Зеленского на украинских выборах. Что о нем надо знать?

Телеканал 360°13:38

Биография Владимира Зеленского

ТАСС14:24

«Слуга народа»: что известно про Владимира Зеленского

МИР 2413:45

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

КузПресс19 апреля в 07:41
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева на юбилее угощала гостей четырехъярусным тортом

Обновлено в 14:41
Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика

Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»

Обновлено в 19:37
Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Авто

В сети появилась информация о забытой Lada Siluet с полным приводом и АКПП

Не оказалось шансов встать на конвейер и у LADA Siluet. Накануне об этом автомобиле появилась информация в сети.
Обновлено в 09:35
Музыка

Пятилетний мальчик получил 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:50
Игры

Предварительная загрузка Mortal Kombat 11 стартовала на всех платформах

Предварительная загрузка Mortal Kombat 11 стартовала на всех платформах.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Дмитрий Иванов поставил Лолите ультиматум об уходе со сцены

Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов запрещает ей выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 04:06
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл хотят отправить с миссией в Африку

Герцог и герцогиня Сассекские рассматривают ЮАР и Малави в качестве места проживания Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут переехать в Африку, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Обновлено в 04:51
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено в 20:50
Шоу-бизнес

Павел Табаков о кончине знаменитого отца: «К смерти нельзя быть готовым»

К смерти нельзя быть готовым, даже если думаешь, что готов.
Обновлено в 08:06
Политика

Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Политика

Украина выбрала своим президентом «слугу народа» Василия Голобородько

Похоже, миллионы украинцев выбрали Зеленского, просто перепутав его с Голобородько.
Обновлено в 19:10
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено в 16:36
Происшествия

В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки

Обновлено в 21:03
Музыка

Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Политика

Поместье Порошенко взято под усиленную охрану

Обновлено в 13:06
Авто

На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Общество

Михалков решил засудить торговцев биодобавками

Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях.
Обновлено в 19:18
Экономика

Какие продукты подешевеют после Пасхи

Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля.
Обновлено в 20:15
Происшествия

В центре Киева мужчина напал на сотрудников полиции

В Киеве на Майдане Независимости неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудников патрульной полиции и угнал их служебный автомобиль.
Обновлено в 20:27
Экономика

Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей

Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Политика

Зеленский назвал задачу номер один на посту президента

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Политика

Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве

Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.
Обновлено в 08:53
Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество

Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале

В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено в 14:00
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Слуга народа
Сериал, 2015–2019
Что будет, если президентом станет обычный человек из народа? Новый, честный, принципиальный и, самое главное, – умный человек. Именно эти мысли однажды сподвигли народ избрать президентом простого учителя истории Василия Голобородько... Неожиданно для всех страна получила гаранта, который живет в обычной квартире. Который спокойно идет по улице без армии охранников и запросто ездит на маршрутке, который получает скромную зарплату и иногда занимает у друга «до зарплаты». В общем, который живет – как все...
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