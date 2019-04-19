Политика
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом УкраиныКомсомольская правда 18:43
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
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Биография Владимира Зеленского, победителя II тура выборов президента Украины
Sputnik Таджикистан16:52
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:58, Ашберн
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Авто
В сети появилась информация о забытой Lada Siluet с полным приводом и АКПП
Не оказалось шансов встать на конвейер и у LADA Siluet. Накануне об этом автомобиле появилась информация в сети.
Обновлено в 09:35
Игры
Предварительная загрузка Mortal Kombat 11 стартовала на всех платформах
Предварительная загрузка Mortal Kombat 11 стартовала на всех платформах.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Дмитрий Иванов поставил Лолите ультиматум об уходе со сцены
Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов запрещает ей выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 04:06
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл хотят отправить с миссией в Африку
Герцог и герцогиня Сассекские рассматривают ЮАР и Малави в качестве места проживания Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут переехать в Африку, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Обновлено в 04:51
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено в 20:50
Шоу-бизнес
Павел Табаков о кончине знаменитого отца: «К смерти нельзя быть готовым»
К смерти нельзя быть готовым, даже если думаешь, что готов.
Обновлено в 08:06
Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Политика
Украина выбрала своим президентом «слугу народа» Василия Голобородько
Похоже, миллионы украинцев выбрали Зеленского, просто перепутав его с Голобородько.
Обновлено в 19:10
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено в 16:36
Происшествия
В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки
Обновлено в 21:03
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Политика
Поместье Порошенко взято под усиленную охрану
Обновлено в 13:06
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Общество
Михалков решил засудить торговцев биодобавками
Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях.
Обновлено в 19:18
Экономика
Какие продукты подешевеют после Пасхи
Эксперты рассказали, какие продукты подешевеют после Пасхи, которая в этом году приходится на 27 апреля.
Обновлено в 20:15
Происшествия
В центре Киева мужчина напал на сотрудников полиции
В Киеве на Майдане Независимости неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудников патрульной полиции и угнал их служебный автомобиль.
Обновлено в 20:27
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве
Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.
Обновлено в 08:53
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале
В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено в 14:00