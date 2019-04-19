Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом УкраиныКомсомольская правда 18:43

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Общество «Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.

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Политика Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.

Авто В сети появилась информация о забытой Lada Siluet с полным приводом и АКПП Не оказалось шансов встать на конвейер и у LADA Siluet. Накануне об этом автомобиле появилась информация в сети.

Шоу-бизнес Дмитрий Иванов поставил Лолите ультиматум об уходе со сцены Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов запрещает ей выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.

Общество Принца Гарри и Меган Маркл хотят отправить с миссией в Африку Герцог и герцогиня Сассекские рассматривают ЮАР и Малави в качестве места проживания Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут переехать в Африку, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

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