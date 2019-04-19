Политика

Биография Владимира ЗеленскогоТАСС 14:24

По данным всех экзитполов, Владимир Зеленский одержал победу над Петром Порошенко. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Владимира Зеленского. Происхождение Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР (ныне - Украина).
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Экзитполы показали лидерство Зеленского на украинских выборах. Что о нем надо знать?

Телеканал 360°13:38

Биография Владимира Зеленского, победителя II тура выборов президента Украины

Sputnik Таджикистан16:52

«Слуга народа»: что известно про Владимира Зеленского

МИР 2413:45

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Комсомольская правда18:43

Биография Владимира Зеленского

ТАСС14:24

Президент на один срок: 10 фактов о Владимире Зеленском

РБК13:05

19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко

КузПресс19 апреля в 07:41
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Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 14:05
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Политика

Зеленский дал первые обещания по Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес

Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве

Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.
Обновлено в 08:53
Политика

Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США

Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Шоу-бизнес

СМИ подозревают, что Меган Маркл родила

Обновлено в 18:45
Общество

В Южно-Сахалинске открылась выставка «Наши морские друзья»

Обновлено в 17:44
Политика

Японские СМИ рассказали о хитрости Токио в вопросе возвращения Курил

Обновлено в 06:05
Политика

Спикер парламента Украины призвал не паниковать и «держать строй»

После обработки 5,96% протоколов Зеленский набирает 72% голосов. Порошенко уже признал поражение.
Обновлено в 16:21
Общество

Житель Канады выиграл джекпот национальной лотереи в размере $10 млн

Канадец выиграл в популярную национальную лотерею "6 из 49" 13,4 млн канадских долларов ($10 млн).
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

В квартире Анны Хилькевич поселилась еще одна женщина

Актриса рассказала о том, что с недавних пор помощница, которую она наняли для присмотра за детьми, теперь имеет в квартире свою комнату.
Обновлено в 17:10
Политика

Аваков заявил о кибератаках на Украину на фоне выборов

«В течение трёх дней наблюдается рекордное количество недостоверных сообщений о минировании и атак на наши системы с VPN адресами якобы из США, Гонконга и Китая, а на самом деле из России», — заявил Аваков.
Обновлено в 18:11
Общество

Данные 120 тысячах банковских клиентов появились в интернете

Именно с первой даты Банк России начал рассылать черный список клиентов в соответствии с законодательством.
Обновлено в 09:04
Политика

Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Политика

«Всхлипнувшего» после поражения на выборах Порошенко сняли на видео

Петр Порошенко уже признал свое поражение, а Зеленский пообещал избирателям не подвести их.
Обновлено в 15:23
Гаджеты

Названы повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя

Каких наиболее частых ошибок при использовании гаджета стоит избегать, чтобы продлить жизнь смартфону, рассказала «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 17:22
Политика

WP: США отказались от исключений по иранским санкциям

США со 2 мая больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:07
Музыка

Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Авто

В России заметно упали продажи люксовых автомобилей

В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено в 13:31
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Авто

На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Игры

Названа дата релиза Cyberpunk 2077

Обновлено в 07:30
Космос

SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon

Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:28
Футбол

Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком» в Примере

Обновлено в 12:05
Религия

Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах

У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено в 17:59
Экономика

Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей

Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Слуга народа
Сериал, 2015–2019
Что будет, если президентом станет обычный человек из народа? Новый, честный, принципиальный и, самое главное, – умный человек. Именно эти мысли однажды сподвигли народ избрать президентом простого учителя истории Василия Голобородько... Неожиданно для всех страна получила гаранта, который живет в обычной квартире. Который спокойно идет по улице без армии охранников и запросто ездит на маршрутке, который получает скромную зарплату и иногда занимает у друга «до зарплаты». В общем, который живет – как все...
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