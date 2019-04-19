Биография Владимира ЗеленскогоТАСС 14:24

По данным всех экзитполов, Владимир Зеленский одержал победу над Петром Порошенко. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Владимира Зеленского. Происхождение Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР (ныне - Украина).

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