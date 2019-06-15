Футбол
Билялетдинов пройдет просмотр в «Сочи»Матч ТВ вчера в 15:50
Полузащитник Динияр Билялетдинов попал в сферы интересов футбольного клуба «Сочи». В ближайшее время бывший игрок «Локомотива» и сборной России пройдет просмотр в черноморской команде.
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Билялетдинов находится на просмотре в «Сочи». Клуб может подписать с ним контракт
Бомбардир.рувчера в 14:31
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:34, Ашберн
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