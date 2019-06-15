Футбол

Билялетдинов пройдет просмотр в «Сочи»Матч ТВ вчера в 15:50

Полузащитник Динияр Билялетдинов попал в сферы интересов футбольного клуба «Сочи». В ближайшее время бывший игрок «Локомотива» и сборной России пройдет просмотр в черноморской команде.
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Точилин подтвердил, что Билялетдинов находится на просмотре в «Сочи»

RT на русском08:18

Александр Точилин: «Решение по Билялетдинову будет принято после контрольных матчей»

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Ринат Билялетдинов: «Динияр и „Сочи“? Еще неизвестно, кто кого просматривает»

Спорт-Экспресс07:10

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Точилин подтвердил факт нахождения Билялетдинова на просмотре в «Сочи»

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Билялетдинов находится на просмотре в «Сочи»

Sport24.ruвчера в 15:31

Билялетдинов находится на просмотре в «Сочи». Клуб может подписать с ним контракт

Бомбардир.рувчера в 14:31
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Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на автодороге в Пермском крае, в результате ДТП один человек погиб, шестеро получили травмы.
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Названа средняя по России стоимость банкета на школьный выпускной

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Происшествия

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Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
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Обновлено в 08:35
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Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
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Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

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Главным тренером туринского «Ювентуса» стал итальянский специалист Маурицио Сарри.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В Крыму погиб спортсмен из Мурманска

18-летний спортсмен из Мурманска, погиб в горах Крыма.
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Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии

Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
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Мария Шарапова: «Турнир на Мальорке подходит для возвращения»

Россиянка Мария Шарапова отметила, что на турнире в Мальорке (Испания) не чувствует давления.
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Экипаж SMP Racing финишировал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»

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Губернатор призвал пензенцев не верить фейковым новостям о Чемодановке

С момента конфликта в Чемодановке прошло всего три дня, но за это время паблики соцсетей наводнили десятки фейковых новостей, которые многие впечатлительные граждане принимают за чистую монету и распространяют дальше.
Обновлено в 09:13
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В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации

В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
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В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

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Управляемый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», который будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», показали на видео.
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Беременная невеста Тимати улетела к океану

Невеста рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова, недавно подтвердившая свою беременность, решила отдохнуть от столичной суеты у океана.
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В столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, подразумевающий возможность стихийных бедствий и связанного с ними ущерба.
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Смартфон Honor 9X Pro прошёл сертификацию в России

Некоторое время назад смартфон Honor 9X прошёл сертификацию в Китае.
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Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»

Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
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Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
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Одним из цветов мяча АПЛ станет розовый. Фанаты негодуют

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По случаю победы в Кубке Стэнли в Сент-Луисе прошел чемпионский парад.
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Тайсон Фьюри победил Тома Шварца

Британский боксер Тайсон Фьюри техническим нокаутом одержал победу над немецким спортсменом Томом Шварцем.
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Динияр Билялетдинов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России. Обладатель премии «Первая пятёрка» 2005 года и бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Начинал профессиональную карьеру в московском «Локомотиве», за который играл в течение пяти лет.
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