Футбол
Билялетдинов пройдет просмотр в «Сочи»Матч ТВ вчера в 15:50
Полузащитник Динияр Билялетдинов попал в сферы интересов футбольного клуба «Сочи». В ближайшее время бывший игрок «Локомотива» и сборной России пройдет просмотр в черноморской команде.
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Билялетдинов находится на просмотре в «Сочи». Клуб может подписать с ним контракт
Бомбардир.рувчера в 14:31
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