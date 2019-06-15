Футбол

Билялетдинов пройдет просмотр в «Сочи»Матч ТВ вчера в 15:50

Полузащитник Динияр Билялетдинов попал в сферы интересов футбольного клуба «Сочи». В ближайшее время бывший игрок «Локомотива» и сборной России пройдет просмотр в черноморской команде.
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Билялетдинов находится на просмотре в «Сочи». Клуб может подписать с ним контракт

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Точилин подтвердил факт нахождения Билялетдинова на просмотре в «Сочи»

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Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
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В Сети появилась новая оптическая иллюзия. Пользователи нашли ее ине понимают как она работает. Впервые картинка появилась в Twitter.
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Динияр Билялетдинов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России. Обладатель премии «Первая пятёрка» 2005 года и бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Начинал профессиональную карьеру в московском «Локомотиве», за который играл в течение пяти лет.
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