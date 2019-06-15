Билялетдинов пройдет просмотр в «Сочи»Матч ТВ вчера в 15:50

Полузащитник Динияр Билялетдинов попал в сферы интересов футбольного клуба «Сочи». В ближайшее время бывший игрок «Локомотива» и сборной России пройдет просмотр в черноморской команде.

Хоккей Петерссон подписал контракт с московским «Динамо» Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.

Происшествия Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны Следственный комитете России сообщил о задержании еще 12 участников массовой драки под Пензой. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.

Происшествия Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Авто Как завести машину, если села батарейка в брелке Каждый водитель может столкнуться с ситуацией, когда батарейка на ключе от автомобиля сядет, а приобрести новую нету возможности.

Политика Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня пробежал через работающий фонтан на Театральной площади в Мариуполе, вслед за ним побежали и несколько горожан.

Космос Роскосмос отметил годовщину первого полёта женщины в космос роликом Ролик приурочен к 56-летию подвига Валентины Терешковой, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.

Наука Инженеры создали робота, способного иронизировать За основу своей разработки немецкие инженеры взяли специального робота, "умеющего" совершать мимические движения, воспроизводить человеческий голос и принимать участие в диалоге, отвечая на простые вопросы.

Общество Москвичей предупредили о возвращении тропической жары Синоптики заявили, что жара начнет возвращаться в Москву с 18 июня, сообщает РЕН.

Происшествия В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.

Гаджеты Нереференсные карты AMD выйдут в августе Как ожидается, они появятся во второй половине августа, хотя точной даты пока нет.

Единоборства Полуфинал Всемирной боксёрской суперсерии завершился скандалом Майрис Бриедис нокаутировал Кшиштофа Гловацкого в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и завоевал титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBO.

Происшествия Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.

Экономика Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отрасли Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США.

Общество Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.

Политика США усилили кибератаки на российские электросети В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.

Общество Желавших уехать в Канаду россиян переселят Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".

Технологии Пользователи Сети удивлены новой оптической иллюзией В Сети появилась новая оптическая иллюзия. Пользователи нашли ее ине понимают как она работает. Впервые картинка появилась в Twitter.

Шоу-бизнес 14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.