Хоккей
Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»РИА Новости 12:57
Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству Татарстана.
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Для обучения голосового помощника Алексы распознаванию речи компания Amazon до сих пор использует труд тысяч сотрудников по всему миру, а также записи частных разговоров пользователей, следует из журналистского расследования, опубликованного Bloomberg 11 апреля.
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Авто
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МИД России пригрозил зеркальным ответом Франции из-за ситуации с RT
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Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
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После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
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Политика
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Происшествия
В пригороде Магнитогорска на опорах ЛЭП обнаружили взрывчатку
По их данным, взрывчатку заметили мастера федеральной электросетевой компании, проводившие осмотр во время своего дежурства в Агаповском районе во вторник, 9 апреля.
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Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
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Игры
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Обновлено в 12:46
Экономика
Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей»
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Обновлено в 11:09
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Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
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Футбол
«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
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Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
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Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
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Наука
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Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
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Мэром Таллина избран русскоговорящий кореец Михаил Кылварт
Мэром столицы Эстонии на заседании Таллинского городского собрания на безальтернативной основе был избран заместитель главы партии Центра, председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт.
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Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
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