Хоккей

Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»Коммерсантъ вчера в 13:23

Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники. Позже Билялетдинов подтвердил эту информацию.
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Хоккеист
Советский хоккеист, защитник, советский и российский тренер, главный тренер сборной России по хоккею в 2004 и 2011-2014 годах. Олимпийский чемпион 1984 года, многократный чемпион мира и Европы в составе сборной СССР по хоккею. В марте 2014 года был назначен вице-президентом и генеральным менеджером «Ак Барса».
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Ак Барс
Российский хоккейный клуб
Российский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Клуб базируется в городе Казани республики Татарстан. Был основан в 1956 году под названием «Машстрой», в 1958 году изменил название на «СК им. Урицкого» под которым выступал до 1990 года (переименовался в «Итиль»). С 1995 года носит название «Ак Барс».
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