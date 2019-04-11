Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»Коммерсантъ вчера в 13:23
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники. Позже Билялетдинов подтвердил эту информацию.
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Наиль Маганов: «Мы предложили Билялетдинову не торопиться с решением»
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