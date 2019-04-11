Хоккей

Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»Коммерсантъ 13:23

Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники. Позже Билялетдинов подтвердил эту информацию.
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Хоккеист
Советский хоккеист, защитник, советский и российский тренер, главный тренер сборной России по хоккею в 2004 и 2011-2014 годах. Олимпийский чемпион 1984 года, многократный чемпион мира и Европы в составе сборной СССР по хоккею. В марте 2014 года был назначен вице-президентом и генеральным менеджером «Ак Барса».
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