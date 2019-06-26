Футбол

Билялетдинов отправился с ФК «Сочи» на сборы в СловениюRT на русском 03:14

Вместе с командой отправились в Словению и пятеро игроков, которые находятся на просмотре. Это защитник Артём Мещанинов, полузащитники Динияр Билялетдинов и Анатолий Катрич, а также форварды Владимир Обухов и Марко Мркич. Тренировочный сбор ФК «Сочи» пройдёт с 25 июня по 6 июля.
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«Сочи» подтвердил, что Билялетдинов отправится на сборы команды в Словению

Спорт БИЗНЕС Online03:05

«Сочи» отправился на сборы в Словению. Билялетдинов и Катрич полетели с командой

Sport24.ru02:51

Билялетдинов отправился на сбор «Сочи» в Словению

Матч ТВ02:39

Билялетдинов и Катрич отправились с «Сочи» на сбор в Словению

Чемпионат02:45

Билялетдинов отправился на сбор «Сочи» в Словению

Sportbox.RU02:39

Билялетдинов отправился с ФК «Сочи» на сборы в Словению

RT на русском03:14

Билялетдинов, Обухов и Катрич отправились на сборы «Сочи» в Словению

Спорт-Экспресс02:29
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Динияр Билялетдинов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России. Обладатель премии «Первая пятёрка» 2005 года и бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Начинал профессиональную карьеру в московском «Локомотиве», за который играл в течение пяти лет.
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Анатолий Николаевич Катрич
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник.
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