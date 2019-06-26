Футбол

Билялетдинов отправился с ФК «Сочи» на сборы в СловениюRT на русском 03:14

Вместе с командой отправились в Словению и пятеро игроков, которые находятся на просмотре. Это защитник Артём Мещанинов, полузащитники Динияр Билялетдинов и Анатолий Катрич, а также форварды Владимир Обухов и Марко Мркич. Тренировочный сбор ФК «Сочи» пройдёт с 25 июня по 6 июля.
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Билялетдинов отправился на сбор «Сочи» в Словению

Матч ТВ02:39

«Сочи» отправился на сборы в Словению. Билялетдинов и Катрич полетели с командой

Sport24.ru02:51

Билялетдинов отправился с ФК «Сочи» на сборы в Словению

RT на русском03:14

Билялетдинов и Катрич отправились с «Сочи» на сбор в Словению

Чемпионат02:45

«Сочи» подтвердил, что Билялетдинов отправится на сборы команды в Словению

Спорт БИЗНЕС Online03:05

Билялетдинов отправился на сбор «Сочи» в Словению

Sportbox.RU02:39

Билялетдинов, Обухов и Катрич отправились на сборы «Сочи» в Словению

Спорт-Экспресс02:29
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
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Басманный суд Москвы в среду по просьбе следствия продлил меру пресечения в виде "запрета определенных действий" младшей из сестер Хачатурян Марии по обвинению в убийстве отца, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
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Назван главный обвиняемый в убийстве жены хоккеиста Соколова

Стали известны выводы экспертизы по делу об убийстве жены известного российского хоккейного вратаря Максима Соколова.
Обновлено в 05:56
Экономика

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В Подмосковье отравились девять пациентов больницы

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Появились первые снимки салона нового Kia Mohave

Известно, что интерьер обновленного Mohave обзаведется другой передней панелью, рулевым колесом и рычагом переключения передач, иным блоком управления климатической установкой, а также мультимедийной системой с большим сенсорным экраном.
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Армия и оружие

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Два российских ресторана вошли в топ-20 лучших в мире

Московский ресторан White Rabbit занял тринадцатое место в рейтинге, улучшив свой прошлогодний результат на два пункта.
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Зеленский назначил своего «постпреда в Крыму»

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В соответствии с решением общего собрания Российской Премьер-Лиги и по инициативе «Уфы» и «Зенита», учитывая возможные неблагоприятные погодные условия, Премьер-Лига внесла соответствующие изменения в календарь: Матч 7-го тура РПЛ «Уфа» — «Зенит» пройдёт 24 августа в Уфе и начнётся в 16:30, а матч 21-го тура «Зенит» — «Уфа» состоится в Санкт-Петербурге (предварительно — в марте 2020 года).
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Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

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Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
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Немецкий бизнес оценил свои потери от санкций США против РФ

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Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
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Динияр Билялетдинов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России. Обладатель премии «Первая пятёрка» 2005 года и бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Начинал профессиональную карьеру в московском «Локомотиве», за который играл в течение пяти лет.
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Анатолий Николаевич Катрич
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник.
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