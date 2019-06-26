Билялетдинов отправился с ФК «Сочи» на сборы в СловениюRT на русском 03:14

Вместе с командой отправились в Словению и пятеро игроков, которые находятся на просмотре. Это защитник Артём Мещанинов, полузащитники Динияр Билялетдинов и Анатолий Катрич, а также форварды Владимир Обухов и Марко Мркич. Тренировочный сбор ФК «Сочи» пройдёт с 25 июня по 6 июля.

Билялетдинов отправился с ФК «Сочи» на сборы в Словению

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