Футбол
Билялетдинов отправился с ФК «Сочи» на сборы в СловениюRT на русском 03:14
Вместе с командой отправились в Словению и пятеро игроков, которые находятся на просмотре. Это защитник Артём Мещанинов, полузащитники Динияр Билялетдинов и Анатолий Катрич, а также форварды Владимир Обухов и Марко Мркич. Тренировочный сбор ФК «Сочи» пройдёт с 25 июня по 6 июля.
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