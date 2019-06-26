Футбол

Билялетдинов отправился на сбор «Сочи» в СловениюМатч ТВ 02:39

Тренерский штаб «Сочи» во главе с Александром Точилиным огласил список футболистов, отправившихся на второй сбор в Словению.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Сочи» подтвердил, что Билялетдинов отправится на сборы команды в Словению

Спорт БИЗНЕС Online03:05

«Сочи» отправился на сборы в Словению. Билялетдинов и Катрич полетели с командой

Sport24.ru02:51

Билялетдинов отправился на сбор «Сочи» в Словению

Sportbox.RU02:39

Билялетдинов и Катрич отправились с «Сочи» на сбор в Словению

Чемпионат02:45

Билялетдинов отправился на сбор «Сочи» в Словению

Матч ТВ02:39

Билялетдинов отправился с ФК «Сочи» на сборы в Словению

RT на русском03:14

Билялетдинов, Обухов и Катрич отправились на сборы «Сочи» в Словению

Спорт-Экспресс02:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:09, Вашингтон
Армия и оружие

В Донецке задержали группу украинских диверсантов — МВД ДНР

«Сотрудники силовых структур Донецкой Народной Республики задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сказано в сообщении.
Обновлено в 07:33
Политика

Путин заявил, что в России по-прежнему мало дорог высокого качества

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Госсовета по вопросу развития автомобильных дорог которое проходит в Кремле.
Обновлено в 07:23
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Италии арестовали более 120 мафиози

Полиция Италии арестовала более 120 человек по подозрению в причастности к деятельности преступной организации каморра.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

У отца Юлии Началовой обнаружили рак

На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Стали известны поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала результаты голосования по восстановлению полномочий делегации России.
Обновлено вчера в 15:22
Кино

Умер актер и кинорежиссер Валерий Харченко

Обновлено в 03:50
Общество

Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира

Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Обновлено в 06:39
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Путешествия

Авиабилеты из России в Грузию подорожали на треть

Цены на авиабилеты в Грузию из всех городов России выросли на треть. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса Tutu.ru.
Обновлено в 07:45
Наука

Разносчиками опасных «супербактерий» оказались все больничные мухи

Ученые выяснили, что больничные мухи переносят различные опасные бактерии и при этом они устойчивы к лекарствам.
Обновлено вчера в 05:31
Авто

Opel показал новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС

Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
Обновлено в 03:28
Политика

Россия пригрозила покинуть ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы, если ее делегация не получит полноценные права, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:23
Политика

В «Рособоронэкспорте» рассказали, когда поставят Турции первые С-400

Обновлено в 07:21
Происшествия

СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова

Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Мужчина облил себя бензином рядом со зданием Минстроя в Москве

Мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей у здания Минстроя в центре Москвы, рассказал РБК источник в ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:13
Происшествия

«Этого не может быть»: трибунал принял дело оперативника ФСБ, воткнувшего в петербуржца ствол карабина

Сегодня дело старшего лейтенанта Госбезопасности Кирсанова демонстрирует сотрудникам полиции и колоний, что если те что-то и пихали в людей, то они просто грубые шалуны.
Обновлено в 07:38
Здоровье

Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников

Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Игры

В PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65%

Сегодня, 26 июня 2019 года, в PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65%.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Экономика

Независимые АЗС пожаловались на «регуляторные тиски»

Баженов пояснил, что независимая АЗС может продать литр Аи 92 примерно на 4 рублей дороже, чем купила на нефтебазе или бирже, но за вычетом операционных расходов АЗС работает с нулевой прибылью либо себе в убыток.
Обновлено в 07:32
Общество

В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
Обновлено в 04:47
Спорт

Иранского двойника Месси обвинили в совращении 23 девушек

Как сообщает Аптепа 3, по меньшей мере 23 женщины обвинили Парастеша в том, что он использовал свое сходство с Лионелем Месси, чтобы переспать с ними.
Обновлено в 05:56
Футбол

Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Красноярском крае осуждена экс-замминистра: 10 лет и штраф 190 млн

Обновлено в 06:35
Музыка

Трагически погиб последний гитарист «Песняров»

Обновлено в 06:28
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Пожар на складе в Подмосковье локализован

Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»

Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Динияр Билялетдинов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России. Обладатель премии «Первая пятёрка» 2005 года и бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Начинал профессиональную карьеру в московском «Локомотиве», за который играл в течение пяти лет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анатолий Николаевич Катрич
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное