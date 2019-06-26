Футбол
Билялетдинов отправился на сбор «Сочи» в СловениюМатч ТВ 02:39
Тренерский штаб «Сочи» во главе с Александром Точилиным огласил список футболистов, отправившихся на второй сбор в Словению.
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Армия и оружие
В Донецке задержали группу украинских диверсантов — МВД ДНР
«Сотрудники силовых структур Донецкой Народной Республики задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сказано в сообщении.
Обновлено в 07:33
Политика
Путин заявил, что в России по-прежнему мало дорог высокого качества
Президент России Владимир Путин выступил на заседании Госсовета по вопросу развития автомобильных дорог которое проходит в Кремле.
Обновлено в 07:23
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Италии арестовали более 120 мафиози
Полиция Италии арестовала более 120 человек по подозрению в причастности к деятельности преступной организации каморра.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Стали известны поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала результаты голосования по восстановлению полномочий делегации России.
Обновлено вчера в 15:22
Кино
Умер актер и кинорежиссер Валерий Харченко
Обновлено в 03:50
Общество
Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира
Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Путешествия
Авиабилеты из России в Грузию подорожали на треть
Цены на авиабилеты в Грузию из всех городов России выросли на треть. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса Tutu.ru.
Обновлено в 07:45
Наука
Разносчиками опасных «супербактерий» оказались все больничные мухи
Ученые выяснили, что больничные мухи переносят различные опасные бактерии и при этом они устойчивы к лекарствам.
Обновлено вчера в 05:31
Авто
Opel показал новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным ДВС
Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
Обновлено в 03:28
Политика
Россия пригрозила покинуть ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Россия покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы, если ее делегация не получит полноценные права, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:23
Происшествия
СК опроверг информацию о главном подозреваемом в убийстве жены Соколова
Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Мужчина облил себя бензином рядом со зданием Минстроя в Москве
Мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей у здания Минстроя в центре Москвы, рассказал РБК источник в ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:13
Происшествия
«Этого не может быть»: трибунал принял дело оперативника ФСБ, воткнувшего в петербуржца ствол карабина
Сегодня дело старшего лейтенанта Госбезопасности Кирсанова демонстрирует сотрудникам полиции и колоний, что если те что-то и пихали в людей, то они просто грубые шалуны.
Обновлено в 07:38
Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Игры
В PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65%
Сегодня, 26 июня 2019 года, в PlayStation Store началась мегараспродажа со скидками до 65%.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Экономика
Независимые АЗС пожаловались на «регуляторные тиски»
Баженов пояснил, что независимая АЗС может продать литр Аи 92 примерно на 4 рублей дороже, чем купила на нефтебазе или бирже, но за вычетом операционных расходов АЗС работает с нулевой прибылью либо себе в убыток.
Обновлено в 07:32
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
Обновлено в 04:47
Спорт
Иранского двойника Месси обвинили в совращении 23 девушек
Как сообщает Аптепа 3, по меньшей мере 23 женщины обвинили Парастеша в том, что он использовал свое сходство с Лионелем Месси, чтобы переспать с ними.
Обновлено в 05:56
Футбол
Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
Обновлено в 07:37
Музыка
Трагически погиб последний гитарист «Песняров»
Обновлено в 06:28
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Пожар на складе в Подмосковье локализован
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»
Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38