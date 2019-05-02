Музыка

Billboard выбрал лучших исполнителей годаАктуальные Новости 04:41

В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года. Соответствующее мероприятие проводилось в Лас-Вегасе, его гостями стали многие зарубежные звезды.
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Рэпер Drake побил рекорд по числу выигранных наград от журнала Billboard

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Billboard назвал лучших исполнителей года

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Popcornnews.ru04:49
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:52, Ашберн
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В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом

Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
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Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»

Исполнительница русского шансона Любовь Успенская считает, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) не будет принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", так как ей кто-то "мстит".
Обновлено в 18:57
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Компания Kia готовит к выходу на рынок внедорожную версию хэтчбека Сeed. Дебют новинки под названием Xceed состоится уже в ближайшее время.
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Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено в 10:11
Политика

Пентагон заявил о рекордном росте сексуальных преступлений в армии США

За 2018 год в армии США произошло более шести тысяч сексуальных преступлений, что на 38% больше прошлогоднего показателя и наивысшего показателя за время сбора статистики (с 2004 года).
Обновлено в 15:17
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Обновлено 30 апреля в 06:50
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Арсенал — Валенсия 3:1

Обновлено в 16:54
Общество

Король Таиланда женился на начальнице охраны

Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Политика

Путин подписал закон о надежном интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.
Обновлено вчера в 11:23
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Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Кино

Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер

В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Экономика

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие

В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год

Обновлено в 16:51
Политика

Эрдоган поддержал включение Боснии и Герцеговины в «Турецкий поток»

Включение Боснии и Герцеговины в проект реализации газопровода «Турецкий поток» поддерживают в Турции.
Обновлено в 15:07
Игры

Ubisoft нашла способ пресечь незаконную перепродажу ключей

Возможно, и другие компании последуют этому примеру Многие покупают игры не только в сервисах вроде Steam, Epic Games Store, Origin или Uplay, но и ключи в сторонних магазинах, что иногда позволяет сэкономить.
Обновлено в 12:00
Общество

В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Обновлено в 16:47
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
Наука

Нейросеть разобралась в структуре штормов на Сатурне

Обновлено 30 апреля в 09:48
Политика

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как ее супруг гуляет с 9-месячной дочерью

«Папа может», – лаконично подписала видео, на котором ее супруг развлекает малышку, строя забавные рожицы и хлопая в ладоши, Лера Кудрявцева.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию

Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
Обновлено в 18:22
Общество

Комитеты администрации Петербурга в интернете пожаловались на испортивших настроение провокаторов

На страницах сразу нескольких комитетов администрации Петербурга одновременно были опубликованы идентичные сообщения о провокаторах, помешавших хорошему настроению петербуржцев 1 мая.
Обновлено в 13:01
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Глафира Тарханова удивила новым имиджем

Обновлено в 08:00
Политика

В Белоруссию поступила чистая нефть из России

Из России на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию) поступила чистая нефть, говорится в пресс-релизе Минэнерго России.
Обновлено в 11:21
Наука

В Чили обнаружили самые древние в Америке следы человека

Ученые обнаружили в Чили след человека, который может оказаться наиболее древним из всех подобных отпечатков, найденных на территории США.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия

В Петербурге дети живут в квартире, кишащей тараканами и клопами

Спят дети на матрацах в одежде, полы в комнатах завалены мусором и экскрементами, а кухня просто кишит тараканами, клопами и мошкарой.
Обновлено в 06:08
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Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
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