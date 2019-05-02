Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей годаГазета.Ru 02:48
Лучшим исполнителем стал рэпер Дрейк (Обри Дрейк Грэм), исполнительницей - Ариана Гранде. В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
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Политика
Глава Минэнерго США назвал российский газ «дешевым, но ненадежным»
Российский газ, который поставляется в страны Евросоюза, является "дешевым, но ненадежным".
Обновлено в 05:40
Политика
Путин дал поручения по нацпроекту «Жилье и городская среда»
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Истребители F-35A ВВС США впервые использовали в бою
Американские истребители F-35A Lightning II впервые применили в бою в рамках операции «Непоколебимая решимость».
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Названа дата встречи Лаврова с Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 6 мая. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:56
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Происшествия
Архангельскому экоактивисту суд запретил пользоваться телефоном
Андрею Боровикову в течение двух месяцев запрещено участвовать в массовых и публичных мероприятиях, общаться с организаторами и участниками этих мероприятий, в том числе с помощью почтовой связи, а также использовать телефонную связь и Интернет (за исключением экстренных ситуаций).
Обновлено в 11:24
Происшествия
Умер гражданин Турции, получивший ранения при стрельбе в Крайстчерче
"K сожалению, гражданин нашей страны Зекерия Туйян, получивший тяжелое ранение при подлом нападении на мечеть в Крайстчерче, скончался", - написал Чавушоглу в Twitter, выразив соболезнование его родственникам.
Обновлено в 10:48
Политика
Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
На Украину прибыли более 130 американских военных
Для тренировки украинских солдат по стандартам НАТО на Украину прибыли более 130 американских военных.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Общество
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки
«На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Культура
Обнаружен второй портрет Леонардо да Винчи
Второй портрет Леонардо да Винчи был обнаружен в Виндзорском замке Великобритании.
Обновлено в 05:44
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.
Обновлено 30 апреля в 19:06
Армия и оружие
Минобороны опровергло гибель российских военных в Сирии
В Миноброны РФ назвали фальшивкой публикации ряда СМИ о гибели четырех российских военных на северо-западе сирийской провинции Хама.
Обновлено в 01:13
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачева уехала с Максимом Галкиным на море в первый день мая
«Алла, какая же Вы красотка», «Алла Пугачева прекрасно выглядит», «Алла с каждым днем все красивее становится», «Алле идут прямые волосы», «У вас на лицах настоящее счастье», - высказались фанаты.
Обновлено в 02:03
Энергетика
Грузия закупила у России в апреле 6 млн куб. м газа
Грузия закупила у России в апреле текущего года природный газ в объеме 6 млн куб. м, что составляет 3% от всего импортируемого республикой голубого топлива.
Обновлено в 03:21
Экономика
Рост выручки на 43% не помог. Square потеряла за квартал $38 млн
Как отчиталась компания Чистая выручка Square выросла в годовом выражении на 43%, до $959 млн.
Обновлено в 09:33
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Культура
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер вышла замуж в Лас-Вегасе
Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер на днях сыграла свадьбу со своим избранником - музыкантом Джо Джонасом.
Обновлено в 08:34
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Игры
Создатели Pokemon Go выпустили бета-версию игры про Гарри Поттера
Бета-версию игры про Гарри Поттера Harry Potter: Wizards Unite от создателей Pokemon Go - компании Niantic совместно с WB Games, начали получать тестировщики.
Обновлено в 10:48
Общество
Автор «Сталингулага» впервые дал интервью
Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17