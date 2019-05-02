Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей годаГазета.Ru 02:48
Лучшим исполнителем стал рэпер Дрейк (Обри Дрейк Грэм), исполнительницей - Ариана Гранде. В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
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Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины
27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
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Авто
Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе
Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
Обновлено вчера в 16:28
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Общество
В Германии новорожденных чаще всего называют Пауль и Мари
В 2018 году самым популярным именем для мальчиков стало Пауль, для девочек – Мари.
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Кино
Netflix опубликовал гонорары известных актеров
Американское издание Variety подсчитало гонорары голливудских звёзд за 2019 год, и составило рейтинг самых оплачиваемых из них.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Киев не хочет расследовать трагедию в Одессе, считают в ООН
Глава мониторинговой миссия ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что расследование трагических событий в Одессе со стороны украинских властей является "неэффективным".
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Музыка
Лазарев заявил о необходимости сдать кровь перед «Евровидением»
Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
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Политика
Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".
Обновлено в 06:34
Политика
В штабе Зеленского анонсировали инаугурацию с «фишечками»
Штаб одержавшего победу на выборах президента Украины Владимира Зеленского анонсировал неординарную инаугурацию, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Один из шести детей, пострадавших в ДТП под Калугой, погиб
Ребенок 2013 года рождения скончался в результате ДТП, случившегося в четверг на 94-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области, в котором пострадали еще восемь человек.
Обновлено в 09:27
Здоровье
Российские диетологи выступили против рисовой диеты
Российские диетологи прокомментировали сообщения о пользе рисовых диет с целью похудения.
Обновлено в 09:10
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Хоккей
«Металлург» обменял Васильева и Язькова в «Амур»
Магнитогорский «Металлург» и хабаровский «Амур» совершили обмен, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу Хмеймим
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Музыка
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
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Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
Обновлено в 05:03
Политика
В Белоруссию поступила чистая российская нефть
Обновлено в 08:22
Авто
Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала»
В марте были выдвинуты новые обвинения, согласно которым топ-менеджеры компании знали о том, что выбросы более 500 тысяч автомобилей в США существенно превышают норму Автоконцерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 миллиардов евро, сообщает телеканал n-TV.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Оружейный магазин в Махачкале загорелся после хлопка
По словам очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок, после чего помещение загорелось.
Обновлено в 07:12
Авто
Чеченские «тачанки» примут участие в параде Победы на Красной площади
Новые багги «Чаборз-М3» примут участие параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:32
Автоспорт
Росс Браун: «Боттас заслуживает лидерство в чемпионате»
Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун отметил психологическую устойчивость пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, который опережает четырехкратного чемпиона мира Льюису Хэмилтону в личном зачете.
Обновлено в 08:30
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
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Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца
Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
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Шоу-бизнес
Виктория Исакова показала редкое фото дочери
Фото сделано в супермаркете: девочка забралась в продуктовую тележку и тщательно рассматривает товары на полках.
Обновлено в 08:03
Космос
Звезда из другой галактики появилась в Млечном Пути
Ученые обнаружили в галактике Млечный Путь инородную звезду. Об этом пишет издание Nature Astronomy.
Обновлено в 00:29