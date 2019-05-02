Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей годаГазета.Ru 02:48

Лучшим исполнителем стал рэпер Дрейк (Обри Дрейк Грэм), исполнительницей - Ариана Гранде. В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
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Billboard назвал лучших музыкальных исполнителей года

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Рэпер Дрейк стал лучшим исполнителем года по версии Billboard

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Рэпер Drake побил рекорд по числу выигранных наград от журнала Billboard

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Billboard назвал лучших музыкантов года

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Billboard назвал лучших исполнителей года

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Тейлор Свифт, Оливия Уайлд, BTS и другие звезды на премии Billboard Music Awards

Popcornnews.ru04:49
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Обновлено вчера в 19:00
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Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины

27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Наука

Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО

«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Авто

Представлен внедорожный Bugatti Divo – спаситель в апокалипсисе

Рендер внедорожного Bugatti Divo опубликовала британская студия YasidDESIGN.
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Общество

Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

Обновлено в 09:06
Общество

В Германии новорожденных чаще всего называют Пауль и Мари

В 2018 году самым популярным именем для мальчиков стало Пауль, для девочек – Мари.
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Netflix опубликовал гонорары известных актеров

Американское издание Variety подсчитало гонорары голливудских звёзд за 2019 год, и составило рейтинг самых оплачиваемых из них.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Киев не хочет расследовать трагедию в Одессе, считают в ООН

Глава мониторинговой миссия ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер заявила, что расследование трагических событий в Одессе со стороны украинских властей является "неэффективным".
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Политика

Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью "Апострофу".
Обновлено в 06:34
Политика

В штабе Зеленского анонсировали инаугурацию с «фишечками»

Штаб одержавшего победу на выборах президента Украины Владимира Зеленского анонсировал неординарную инаугурацию, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

В ДНР опровергли заявление Украины о захвате территории в Донбассе

Обновлено в 08:36
Происшествия

Один из шести детей, пострадавших в ДТП под Калугой, погиб

Ребенок 2013 года рождения скончался в результате ДТП, случившегося в четверг на 94-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области, в котором пострадали еще восемь человек.
Обновлено в 09:27
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Российские диетологи выступили против рисовой диеты

Российские диетологи прокомментировали сообщения о пользе рисовых диет с целью похудения.
Обновлено в 09:10
Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Хоккей

«Металлург» обменял Васильева и Язькова в «Амур»

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Обновлено в 09:38
Армия и оружие

Террористы 12 раз за месяц пытались обстрелять авиабазу Хмеймим

Обновлено вчера в 20:20
Политика

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Музыка

Самбурскую вырезали из эфира Первого канала

Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Общество

Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты

Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей

Автоэксперты составили список машин, со зловещим шлейфом, для этого они проанализировали наиболее трагические события, в которых фигурировали те или иные транспортные средства.
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В Белоруссию поступила чистая российская нефть

Обновлено в 08:22
Авто

Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала»

В марте были выдвинуты новые обвинения, согласно которым топ-менеджеры компании знали о том, что выбросы более 500 тысяч автомобилей в США существенно превышают норму Автоконцерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 миллиардов евро, сообщает телеканал n-TV.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Оружейный магазин в Махачкале загорелся после хлопка

По словам очевидцев, пожару предшествовал громкий хлопок, после чего помещение загорелось.
Обновлено в 07:12
Авто

Чеченские «тачанки» примут участие в параде Победы на Красной площади

Новые багги «Чаборз-М3» примут участие параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.
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Автоспорт

Росс Браун: «Боттас заслуживает лидерство в чемпионате»

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун отметил психологическую устойчивость пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, который опережает четырехкратного чемпиона мира Льюису Хэмилтону в личном зачете.
Обновлено в 08:30
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

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Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца

Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
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Звезда из другой галактики появилась в Млечном Пути

Ученые обнаружили в галактике Млечный Путь инородную звезду. Об этом пишет издание Nature Astronomy.
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Ариана Гранде
Американская актриса
Американская актриса, певица, автор песен, музыкальный продюсер, обладательница премии «Грэмми». Профессиональную карьеру в шоу-бизнесе Ариана Гранде начала в 2008 году в бродвейском мюзикле «13».
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