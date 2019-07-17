с чего всё началось

Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.

Происшествия Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Политика В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35 Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.

Армия и оружие Очередной самолет с компонентами С-400 прибыл в Турцию В Анкару прибыл восьмой самолет с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции.

Шоу-бизнес Россия набросилась на Леди Гагу за роман с Брэдли Купером Если вы слышали о том, что русская модель Ирина Шейк ушла от голливудского актера Брэдли Купера в руках с чемоданами и двухлетней Леей, то наверняка знаете, что главной причиной разрыва одной из самых красивых пар в мире называют роман Купера с коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой.

Политика Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой В Донецкой области 17 июля 2014 года потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines.

Политика Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.

Авто Subaru вновь отзывает автомобили из-за плохой сварки Что касается непроданных транспортных средств, они будут проверены на наличие плохих сварных швов, и, в случае обнаружения, в конечном итоге должны быть отремонтированы и выставлены на продажу.

Авто Renault вывел на тесты обновленный универсал Megane Несмотря на плотный камуфляж, скрывающий преимущественно переднюю и заднюю части универсала, известного в Европе под именем Renault Megane Sport Tourer, можно рассмотреть обновленные фары, сохранившие С-образную форму, а также горизонтальную светодиодную полосу на двери багажника.

Здоровье Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".

Армия и оружие «Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17 Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.

Экономика Антипинский НПЗ спустя три месяца простоя возобновит работу «Транснефть» планирует возобновить поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области с 18 июля.

Армия и оружие Евкуров провел первую рабочую поездку в качестве замминистра обороны Заместитель министра обороны России, бывший глава Ингушетии, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров сегодня совершил первую в новой должности рабочую поездку в войска.

Происшествия В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.

Политика ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине.

Здоровье На Кубани усилят борьбу с несанкционированной торговлей Главам районов с целью ликвидации мест несанкционированной торговли посоветовали развивать на своих территориях многоформатную торговлю сельхозпродукцией, а также организовывать нестационарные мобильные пункты ее продажи.

Музыка София Ротару оттолкнула поклонника, который хотел ее поцеловать На что София быстро отреагировала и оттолкнула мужчину рукой. После этого поклонник смутился и вышел из зрительного зала.

Космос Toyota поможет создать ровер для пилотируемых поездок по Луне В 2022 году будет создан полноразмерный прототип, а с 2027 года начнётся производство уже того самого ровера, который и отправится на Луну.

Экономика «Эталон» увеличил продажи недвижимости на 41% Петербургская девелоперская компания "Эталон" в первом полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 41% - до рекордных для компании 38,7 миллиарда рублей.

Гаджеты DigiTimes: в октябре AMD и Intel представят новые настольные процессоры Тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на производителей материнских плат сообщает, что уже в октябре этого года и AMD, и Intel выпустят новые процессоры для настольных систем.

Происшествия Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, следует из официальной базы суда.

Политика Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.

Общество Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.

Происшествия В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.