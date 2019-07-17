Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третью строку рейтинга миллиардеровРоссийская газета 06:29

Билл Гейтс с состоянием в 107 млрд долларов опустился на третью строчку с списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Это произошло впервые за семь лет существования рейтинга. Ранее основатель Microsoft ниже второй строчки не опускался.
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Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые за семь лет существования рейтинга занял
 третье место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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