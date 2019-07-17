Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеровИзвестия 05:21
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса. Об этом пишет Bloomberg 16 июля. Обогнал Гейтса французский бизнесмен, президент компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.
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Второе место в обновлённом списке занимает глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно.RT на русском05:33
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