Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеровRT на русском 05:33

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга. Активы бизнесмена оцениваются в $107 млрд.
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Второе место в обновлённом списке
 занимает глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно.
RT на русском05:33

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Торговец роскошью обошел Гейтса на миллиард в рейтинге Bloomberg

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Владелец Louis Vuitton обогнал Билла Гейтса в рейтинге богатейших людей мира

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ТАСС05:16

Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров Bloomberg

РБК04:53

Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира

Lenta.ru04:19

Билла Гейтса подвинули в тройке миллиардеров

Газета.Ru05:35
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