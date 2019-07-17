с чего всё началось

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса. Об этом пишет Bloomberg 16 июля. Обогнал Гейтса французский бизнесмен, президент компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров

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