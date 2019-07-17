с чего всё началось

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса. Об этом пишет Bloomberg 16 июля. Обогнал Гейтса французский бизнесмен, президент компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров

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Происшествия Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.

Культура В Чечне власти запретили артистам несогласованные выступления Как уточняется, по мнению местных властей, артисты, которые распространяют свое творчество через YouTube, Instagram, «ВКонтакте» и другие соцсети, портят имидж народа республики.

Политика Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».

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Общество Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.

Политика Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам, задержанным после провокации в Керченском проливе.

Финансы Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.

Политика Зеленский потребовал срочное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.

Шоу-бизнес Орбакайте показала фигуру на фоне лунного затмения Российская исполнительница Кристина Орбакайте опубликовала снимок, на котором она продемонстрировала стройную фигуру на фоне луны.

Футбол Неймар может перейти в «Ювентус» или «Баварию» Помимо каталонцев, бразилец рассматривает варианты с «Ювентусом» или мюнхенской «Баварии», а также мадридским «Реалом».

Кино «Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми» "Игра престолов" представлена в рекордном числе номинаций премии Emmy 2019 года, передает ТАСС. Восьмой сезон получил 32 номинации.

Здоровье Бурков открыл уникальный детский хирургический стационар в Омске В среду, 17 июля, в Омске после реконструкции открылся хирургический стационар Городской детской клинической больницы № 3 по адресу ул. Магистральная, 31.

Спорт Сколько сборная России заработала в Лиге наций Фото: volleyball.world Больше всего на предварительном этапе заработали бразильцы, выигравшие 14 матчей, а вот у Австралии, Германии, Португалии и Китая больше денег за поражения, чем за победы.

Политика Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой В Донецкой области 17 июля 2014 года потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines.

Происшествия Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».

Политика На Украине посетовали на коллаборантов и пенсионеров в Донбассе Активный слой населения Донбасса пытается уехать оттуда, поэтому там остаются коллаборационисты, военные и пожилые люди.

Политика Жителям Украины рекомендовали воздержаться от поездок в Крым Замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин попросил сограждан воздержаться от поездок в Крым.

Политика Иванишвили призвал нормализовать отношения России и Грузии Туристическое сотрудничество и торговые связи между Грузией и Россией крайне важны для обеих сторон, поэтому отношения между странами должны быть нормализованы.