с чего всё началось

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса. Об этом пишет Bloomberg 16 июля. Обогнал Гейтса французский бизнесмен, президент компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Политика В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35 МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.

Политика Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как незаконно пересекли границу России.

Шоу-бизнес Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Политика В ДНР подтвердили существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе Экс-спикер парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин подтвердил существование секретной тюрьмы СБУ в Мариуполе.

Политика Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.

Политика Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году К 2024 году Россия перейдет на электронные паспорта. О таких планах сообщил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Происшествия В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми Рейс 6281 во Владивосток уже почти на шесть часов задерживают в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Происшествия Десятки людей пострадали из-за поджога студии аниме в Японии В результате пожара, возникшего в японском Киото на студии по производству аниме, пострадали, по меньшей мере, 38 человек, десять из которых находятся в тяжелом состоянии.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Происшествия На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.

Наука Инвазивные сенсоры для реиннервации помогли освоить протез руки Австрийские ученые провели долгосрочное исследование и доказали эффективность и безопасность протезов конечностей, для управления которыми используются инвазивные сенсоры, считывающие активность с реиннервированных мышц.

Происшествия Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному сроку Федеральный суд в американском Бруклине приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также по прозвищу Коротышка, к пожизненному заключению плюс еще к 30 годам, сообщает агентство Reuters.

Политика Захарова назвала придумками передачу Японии двух Курильских островов Дипломат отметила, что российские власти уже не в первый раз сталкиваются с вбросами в японские СМИ, что нарушает конструктивную атмосферу переговоров двух стран Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что на переговорах с Токио поднимался вопрос о передаче Японии двух Курильских островов, пишет ТАСС.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Политика Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.

Космос Промежутки в газовых дисках вокруг звезд могут не всегда отмечать новорожденные планеты Оказывается, планеты, которые, согласно моделированию, вырастут в этих промежутках, не похожи на взрослые планеты, наблюдаемые вокруг более зрелых звезд.

Политика Конгресс США заблокировал рассмотрение процедуры импичмента Трампа Палата представителей конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен-демократ Эл Грин от штата Техас.

Энергетика Североморская нефть берет пример с американского сланца В условиях более низких цен на нефть и повышенной волатильности на рынке, многие компании предпочитают более мелкие и гибкие инвестиции, известные как «проекты с коротким циклом».