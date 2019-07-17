Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеровRT на русском 05:33
Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга. Активы бизнесмена оцениваются в $107 млрд.
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Второе место в обновлённом списке занимает глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно.RT на русском05:33
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Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Обновлено в 08:51
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Политика
Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.
Обновлено в 09:33
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика
Донбасс предложил Украине обмен пленными «всех на всех»
ЛНР и ДНР предложили Украине провести обмен заключённых по формуле «всех установленных на всех установленных» в срочном порядке.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Происшествия
СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Сотрудники аэропорта в Волгограде задержаны за кражи из багажа
Восемь сотрудников аэропорта Гумрак, подозреваемых в серии краж на территории воздушной гавани, задержаны сотрудниками волгоградской транспортной полиции.
Обновлено в 12:56
Футбол
В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор
Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Авто
Lotus представил 2000-сильный электрогиперкар Lotus Evija
Производство Lotus Evija наладят на головном заводе марки в Хетеле.
Обновлено в 00:42
Общество
В России выросла убыль населения
Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.
Обновлено в 05:36
Футбол
«Яндекс» назвал самый популярный футбольный клуб России
Московский «Спартак» стал самым популярным футбольным клубом России.
Обновлено в 10:03
Политика
Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году
Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В Крыму число госпитализированных из детского лагеря увеличилось до 56
Напомним, вчера вечером в горбольницу Евпатории были экстренно госпитализированы 49 детей и пять вожатых из лагеря "Лучистый".
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Кино
Сергей Шнуров озвучит инопланетянина в мультфильме «Белка и Стрелка 3»
Сергей Шнуров, Евгений Миронов, Сергей Бурунов, Екатерина Шпица и другие популярные российские артисты озвучат героев анимационного сериала "Белка и Стрелка 3", сообщила пресс-служба студии "КиноАтис".
Обновлено в 08:04
Экономика
Реальные доходы россиян вновь снизились
В первые 6 месяцев текущего года реальные располагаемые доходы россиян уменьшились на 1,3 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 10:33
Футбол
«Зенит» вступил в борьбу за Гильерме. Его хочет Семак
Футбольный клуб «Зенит» вступил в борьбу за вратаря «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме.
Обновлено в 11:14
Политика
В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Напомним, в марте в Москве прошла пресс-конференция, в ходе которой бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который с 2014 года работал на РФ, рассказал, среди прочего, о созданных Киевом тайных тюрьмах, где пытали и убивали людей.
Обновлено в 11:00
Транспорт
Россиян заставят платить за проезд по бесплатным дорогам
Согласно нововведению взимать плату за проезд на автодорогах и мостах Крайнего Севера разрешается даже в тех случаях, когда бесплатной альтернативы у них нет.
Обновлено в 12:48
Авто
Стартовало производство компактного кроссовера Skoda Kamiq
Серийное производство модели стартовало на заводе Skoda в Млада-Болеславе, где также выпускаются Octavia, Fabia, Scala и Karoq.
Обновлено в 10:39
Политика
Суд продлил арест шести задержанным в Керченском проливе украинцам
Лефортовский суд Москвы в среду, 17 июля, продлил арест шести из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 05:57
Политика
Трамп запретил продавать Турции истребители F-35
Первые военно-транспортные самолеты с деталями ЗРК прибыли в Турцию 12 июля.
Обновлено вчера в 17:45
Космос
В Москве завершился эксперимент по имитации полёта на Луну
Международный эксперимент SIRIUS, имитирующий полёт на Луну, завершился в Москве. В нём участвовал экипаж в составе пятерых космонавтов.
Обновлено в 11:16
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший арбуз
Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору арбузов. Первое - по ягоде надо постучать.
Обновлено в 01:00
Космос
Ракету «Протон-М» запустили в космос с заклеенной трещиной
Старт ракеты-носителя «Протон-М», которая доставила в космос астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ», состоялся только с третьей попытки.
Обновлено в 00:09
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35