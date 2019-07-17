с чего всё началось

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга. Активы бизнесмена оцениваются в $107 млрд.

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеров

Политика Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Политика Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Политика Донбасс предложил Украине обмен пленными «всех на всех» ЛНР и ДНР предложили Украине провести обмен заключённых по формуле «всех установленных на всех установленных» в срочном порядке.

Шоу-бизнес Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.

Происшествия СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.

Происшествия Сотрудники аэропорта в Волгограде задержаны за кражи из багажа Восемь сотрудников аэропорта Гумрак, подозреваемых в серии краж на территории воздушной гавани, задержаны сотрудниками волгоградской транспортной полиции.

Футбол В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.

Авто Lotus представил 2000-сильный электрогиперкар Lotus Evija Производство Lotus Evija наладят на головном заводе марки в Хетеле.

Общество В России выросла убыль населения Естественная убыль населения России за пять месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек.

Политика Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.

Политика МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.

Происшествия В Крыму число госпитализированных из детского лагеря увеличилось до 56 Напомним, вчера вечером в горбольницу Евпатории были экстренно госпитализированы 49 детей и пять вожатых из лагеря "Лучистый".

Армия и оружие «Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17 Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.

Кино Сергей Шнуров озвучит инопланетянина в мультфильме «Белка и Стрелка 3» Сергей Шнуров, Евгений Миронов, Сергей Бурунов, Екатерина Шпица и другие популярные российские артисты озвучат героев анимационного сериала "Белка и Стрелка 3", сообщила пресс-служба студии "КиноАтис".

Экономика Реальные доходы россиян вновь снизились В первые 6 месяцев текущего года реальные располагаемые доходы россиян уменьшились на 1,3 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Футбол «Зенит» вступил в борьбу за Гильерме. Его хочет Семак Футбольный клуб «Зенит» вступил в борьбу за вратаря «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме.

Политика В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе Напомним, в марте в Москве прошла пресс-конференция, в ходе которой бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который с 2014 года работал на РФ, рассказал, среди прочего, о созданных Киевом тайных тюрьмах, где пытали и убивали людей.

Транспорт Россиян заставят платить за проезд по бесплатным дорогам Согласно нововведению взимать плату за проезд на автодорогах и мостах Крайнего Севера разрешается даже в тех случаях, когда бесплатной альтернативы у них нет.

Авто Стартовало производство компактного кроссовера Skoda Kamiq Серийное производство модели стартовало на заводе Skoda в Млада-Болеславе, где также выпускаются Octavia, Fabia, Scala и Karoq.

Политика Суд продлил арест шести задержанным в Керченском проливе украинцам Лефортовский суд Москвы в среду, 17 июля, продлил арест шести из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Политика Трамп запретил продавать Турции истребители F-35 Первые военно-транспортные самолеты с деталями ЗРК прибыли в Турцию 12 июля.

Космос В Москве завершился эксперимент по имитации полёта на Луну Международный эксперимент SIRIUS, имитирующий полёт на Луну, завершился в Москве. В нём участвовал экипаж в составе пятерых космонавтов.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший арбуз Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору арбузов. Первое - по ягоде надо постучать.

Космос Ракету «Протон-М» запустили в космос с заклеенной трещиной Старт ракеты-носителя «Протон-М», которая доставила в космос астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ», состоялся только с третьей попытки.