Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеровRT на русском 05:33
Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга. Активы бизнесмена оцениваются в $107 млрд.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:41, Вашингтон
Политика
Зеленский хочет освободить от оплаты услуг ЖКХ граждан старше 70 лет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытается найти экономическую модель, которая позволит людям старше 70 лет не оплачивать коммунальные услуги.
Обновлено в 16:50
Финансы
Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США
Россия начала резко избавляться от американского госдолга с апреля 2018 года, когда вложения сократились сразу до $48,724 млрд с мартовских $96,05 млрд.
Обновлено в 02:28
Экономика
Аудитория Netflix в США впервые сократилась за последний квартал
Аудитория платных подписчиков стримингового сервиса Netflix впервые сократилась на территории США.
Обновлено в 18:42
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Арест женщины по подозрению в контрабанде лекарств объяснили в МВД
В Московском главке МВД опровергли информацию об аресте женщины в отделении Почты России, в котором она забрала посылку с запрещенным в стране лекарством, предназначенным для своего тяжелобольного 10-летнего сына.
Обновлено в 11:33
Политика
Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.
Обновлено в 19:57
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Происшествия
Два сотрудника ФСБ признали вину по делу о разбое
Сотрудник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и другой сотрудник службы Хетаг Маргиев признали вину в совершении разбоев.
Обновлено в 07:29
Транспорт
Почти все дороги в России сделают платными
Ко второму чтению подготовлен законопроект, согласно которому на 70% территории РФ появятся платные дороги.
Обновлено в 12:49
Космос
«Сотбис» продаёт записи высадки на Луну
На аукционе «Сотбис» в скором времени будут проданы видеозаписи исторической высадки на Луну космонавтов NASA.
Обновлено в 04:06
Экономика
Россияне планируют самостоятельно копить на пенсию
Обновлено в 13:01
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Траур по погибшим на реке Лена объявлен в Якутске 18 июля
Как сообщалось ранее, в минувший понедельник одиннадцать человек, в том числе дети, отдыхали в неразрешенном для купания месте на берегу реки Лена в районе острова Понамарев.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Врио Пентагона требует полного контроля над ядерным оружием России
Врио Пентагона, претендующий на пост министра обороны, Марк Эспер, выступая перед сенатом заявил, что уже в ближайшее время США должны установить полный контроль над всем ядерным арсеналом России, в том числе тактическими боезарядами.
Обновлено в 08:40
Финансы
Российский фондовый рынок открылся падением индексов
Торги на российском рынке акций стартовали в среду резким снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 1,59% к предыдущему закрытию и составил 2712,02 пункта.
Обновлено в 03:39
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено в 12:34
Технологии
В России участились кибератаки на медицинские учреждения
В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.
Обновлено в 18:32
Хоккей
Панарин провёл первую тренировку в «Нью-Йорк Рейнджерс»
Российский нападающий Артемий Панарин провёл первое тренировочное занятие в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 14:51
Культура
Кшиштоф Варликовский поставил «Саломею» в Мюнхене
Кшиштоф Варликовский поставил «Саломею» в Мюнхене Программа летнего оперного фестиваля Баварской государственной оперы в этом году строится вокруг «Саломеи» Рихарда Штрауса в постановке уходящего музыкального директора Кирилла Петренко (его сменит в Мюнхене Владимир Юровский) и режиссера Кшиштофа Варликовского.
Обновлено в 18:32
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Происшествия
В мэрии Москвы вновь отказались согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян
Как рассказала «МБХ медиа» одна из организаторов Татьяна Сухарева, вместо заявленного маршрута мэрия предложила провести акцию в Марьино.
Обновлено в 18:05
Политика
Суд продлил арест задержанным в Керченском проливе украинским морякам
«Судом удовлетворены ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении 24 обвиняемых до 24 и 26 октября 2019 года», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.
Обновлено в 10:46
Происшествия
При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк
Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Ведущий конструктор КБ «Малахит» рассказал о том, что новейшие неатомные подводные лодки типа «Пиранья» П-750Б с воздухонезависимой энергетической установкой будут вооружены ракетами «Калибр», а также минами и торпедами.
Обновлено в 08:16
Наука
Впервые получено фото квантовой запутанности
Ученые из Университета Глазго впервые получили фото сильной формы квантовой запутанности фотонов в момент неопределенности их состояний.
Обновлено 15 июля в 03:40