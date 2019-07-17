с чего всё началось

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга. Активы бизнесмена оцениваются в $107 млрд.

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеров

Политика Зеленский хочет освободить от оплаты услуг ЖКХ граждан старше 70 лет Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пытается найти экономическую модель, которая позволит людям старше 70 лет не оплачивать коммунальные услуги.

Финансы Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США Россия начала резко избавляться от американского госдолга с апреля 2018 года, когда вложения сократились сразу до $48,724 млрд с мартовских $96,05 млрд.

Экономика Аудитория Netflix в США впервые сократилась за последний квартал Аудитория платных подписчиков стримингового сервиса Netflix впервые сократилась на территории США.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Происшествия Арест женщины по подозрению в контрабанде лекарств объяснили в МВД В Московском главке МВД опровергли информацию об аресте женщины в отделении Почты России, в котором она забрала посылку с запрещенным в стране лекарством, предназначенным для своего тяжелобольного 10-летнего сына.

Политика Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.

Политика Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».

Происшествия Два сотрудника ФСБ признали вину по делу о разбое Сотрудник управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и другой сотрудник службы Хетаг Маргиев признали вину в совершении разбоев.

Транспорт Почти все дороги в России сделают платными Ко второму чтению подготовлен законопроект, согласно которому на 70% территории РФ появятся платные дороги.

Космос «Сотбис» продаёт записи высадки на Луну На аукционе «Сотбис» в скором времени будут проданы видеозаписи исторической высадки на Луну космонавтов NASA.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Происшествия Траур по погибшим на реке Лена объявлен в Якутске 18 июля Как сообщалось ранее, в минувший понедельник одиннадцать человек, в том числе дети, отдыхали в неразрешенном для купания месте на берегу реки Лена в районе острова Понамарев.

Армия и оружие Врио Пентагона требует полного контроля над ядерным оружием России Врио Пентагона, претендующий на пост министра обороны, Марк Эспер, выступая перед сенатом заявил, что уже в ближайшее время США должны установить полный контроль над всем ядерным арсеналом России, в том числе тактическими боезарядами.

Финансы Российский фондовый рынок открылся падением индексов Торги на российском рынке акций стартовали в среду резким снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 1,59% к предыдущему закрытию и составил 2712,02 пункта.

Политика В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

Технологии В России участились кибератаки на медицинские учреждения В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.

Хоккей Панарин провёл первую тренировку в «Нью-Йорк Рейнджерс» Российский нападающий Артемий Панарин провёл первое тренировочное занятие в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».

Культура Кшиштоф Варликовский поставил «Саломею» в Мюнхене Кшиштоф Варликовский поставил «Саломею» в Мюнхене Программа летнего оперного фестиваля Баварской государственной оперы в этом году строится вокруг «Саломеи» Рихарда Штрауса в постановке уходящего музыкального директора Кирилла Петренко (его сменит в Мюнхене Владимир Юровский) и режиссера Кшиштофа Варликовского.

Политика Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Происшествия 17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников 17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Происшествия В мэрии Москвы вновь отказались согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян Как рассказала «МБХ медиа» одна из организаторов Татьяна Сухарева, вместо заявленного маршрута мэрия предложила провести акцию в Марьино.

Политика Суд продлил арест задержанным в Керченском проливе украинским морякам «Судом удовлетворены ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении 24 обвиняемых до 24 и 26 октября 2019 года», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

Происшествия При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.

Армия и оружие Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами» Ведущий конструктор КБ «Малахит» рассказал о том, что новейшие неатомные подводные лодки типа «Пиранья» П-750Б с воздухонезависимой энергетической установкой будут вооружены ракетами «Калибр», а также минами и торпедами.