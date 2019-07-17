Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеровRT на русском 05:33

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга. Активы бизнесмена оцениваются в $107 млрд.
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Второе место в обновлённом списке
 занимает глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно.
RT на русском05:33

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Билла Гейтса потеснили вниз в рейтинге миллиардеров BBI

Газета.Ru12:19

Торговец роскошью обошел Гейтса на миллиард в рейтинге Bloomberg

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Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира

Lenta.ru04:19

Билл Гейтс впервые опустился на третью строчку рейтинга миллиардеров по версии Bloomberg

ТАСС05:16

Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров Bloomberg

РБК04:53

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеров

RT на русском05:33

Владелец Louis Vuitton обогнал Билла Гейтса в рейтинге богатейших людей мира

Forbes01:57
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:59, Вашингтон
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Правительство решило ускорить переход на электронные паспорта

В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации.
Обновлено в 14:05
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107 на 19: Луганск и Киев договорились об обмене пленными

На заседании контактной группы в Минске сегодня согласовали процедуру обмена пленными с обеих сторон - как киевской, так и Донбасса.
Обновлено в 13:43
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Евросоюз призвал Россию признать вину за крушение MH17

Обновлено вчера в 22:27
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Президент Украины Владимир Зеленский, отправившийся в среду в очередную рабочую поездку по областям, устроил перепалку с чиновниками в Николаевской области, где посетил ряд промышленных предприятий и международный аэровокзал в самом Николаеве.
Обновлено в 13:26
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Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и бывшей «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
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«Зенит» объявил о переходе Понкрашова

В составе сборной России Понкрашов стал чемпионом Европы (2007) и бронзовым призером Олимпийских игр (2012).
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Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

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Обновлено в 12:07
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Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика

Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте

План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Экономика

ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено в 13:55
Происшествия

В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве

Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Под Калининградом построили арсенал для хранения ракет и боеприпасов

Обновлено в 13:06
Авто

В Сети показали обновленный Hyundai Solaris

Корейская компания Hyundai готовит к премьере обновленный седан Hyundai Verna (Solaris) для рынка Китая.
Обновлено в 08:19
Политика

Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35

В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Главный наркобарон современности получил пожизненный срок

Американский суд приговорил к пожизненному сроку без права досрочного освобождения и еще 30 годам заключения 62-летнего наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо («коротышка»).
Обновлено в 10:43
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 14:49
Интернет

Вирусное приложение FaceApp вызвало серьезные вопросы о приватности

Обновлено в 07:12
Политика

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Гаджеты

Apple собирается производить AirPods во Вьетнаме

Корпорация Apple близка к запуску производства своих беспроводных наушников AirPods во Вьетнаме, сообщило Nikkei Asian Review.
Обновлено в 14:20
ЖКХ

В России могут ввести новый расчёт за вывоз мусора

Обновлено вчера в 09:34
Политика

Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:31
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Авто

Эксперты назвали самые ненадежные АКП

Обновлено в 02:00
Баскетбол

«Химки» расстались с Тони Крокером

За один сезон в «Химках» Крокер провел 61 игру, набирая в среднем 9,5 очка.
Обновлено в 14:36
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Отдыхавший на курорте мужчина искупался в море и умер через день

Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Тарзан продемонстрировал результат многолетних тренировок в зале

Отличная физическая форма дается ему непросто. 49-летний танцор не пропускает тренировки даже во время отпуска.
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На Украине арестованы счета партии Порошенко

Следующим "более унизительным" шагом для Петра Алексеевича, добавил он, станет принудительное перечисление средств партии пана Порошенко, которая ныне активно борется за места в будущей Верховной раде, на личный счет экс-соратника Януковича.
Обновлено в 14:55
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Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
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