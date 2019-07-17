Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеровRT на русском 05:33

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга. Активы бизнесмена оцениваются в $107 млрд.
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Второе место в обновлённом списке
 занимает глава французской корпорации по торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно.
RT на русском05:33

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