Гаджеты
Билл Гейтс назвал главную ошибку компании MicrosoftИзвестия 06:57
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android. По его словам, на сегодняшний день это универсальная платформа, и ее создание позволило бы Microsoft «стать победителем и получить всё».
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с чего всё началось
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что позволил не Microsoft, а Google развивать операционную систему Android, передает телеканал Fox Business.Аргументы и Факты05:13
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:32, Вашингтон
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Мамина копия: Пелагея показала фото подросшей дочери
Обновлено в 08:38
Общество
«Прямую линию» с Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян
Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян, сообщается в исследовании Mediascope.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Центры общественного здоровья появятся и в Дагестане
Специалистами центров общественного здоровья, открытие которых, по информации регионального Минздрава, запланировано к 2021 году в рамках национального проекта «Демография», будут разрабатываться, и реализовываться программы по профилактике неинфекционных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.
Обновлено в 09:16
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
ЖКХ
Почти 100 тыс. жителей Симферополя остались без света из-за аварии
В Симферополе более 98 тыс. жителей остались без света из-за аварии на одной из линий электропередачи.
Обновлено в 09:23
Здоровье
Россияне смогут из дома посмотреть список полученных по ОМС услуг
Любой гражданин получил возможность посмотреть список медицинских услуг, которые он получил в рамках ОМС за определенное время во всех поликлиниках, больницах, в которых наблюдался и лечился, а также узнать их стоимость.
Обновлено в 07:57
Общество
Выпускница из екатеринбургской школы набрала 400 баллов на ЕГЭ
Стоит отметить, что в регионе насчитывается около 100 выпускников, набравших максимальные баллы за ЕГЭ: 19 учеников получили сто баллов по химии, 11 по истории, 7 по литературе, 13 по профильной математике, 18 по физике, 21 по литературе, восемь по обществознанию и ещё трое — по иностранному языку.
Обновлено в 10:15
Общество
В Совфеде поддержали введение предмета «Семьеведение» в школах
Единый предмет "Семьеведение", на котором детей будут обучать общению в семье, правильному разрешению возможных конфликтных ситуаций, можно было бы ввести в школах как для младших, так и для старших учащихся, заявила РИА Новости в понедельник член социального комитета Совфеда Елена Попова.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
В МИД РФ напомнили США о Карибском кризисе
Развертывание США ракетных комплексов наземного базирования вблизи границ России может привести к противостоянию, сравнимому с Карибским ракетным кризисом 1962 года, заявил сегодня, 24 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 09:53
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 09:46
Политика
Украина потребовала отстранить президента ПАСЕ от ведения сессии
Украинская делегация на летней сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы потребовала отстранить президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье от её ведения.
Обновлено в 10:11
Культура
Музейное сообщество попросило передать ГЦСИ Пушкинскому музею
Сотрудники Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), присоединенного в 2016 году к музейно-выставочному центру РОСИЗО, направили руководителю Минкультуры ходатайство о передаче центра под управление Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ).
Обновлено в 06:55
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
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Политика
ФСБ за год выявила более 50 членов ИГ на юге России
Более 50 членов и пособников группировки «Исламское государство» (запрещена в России) были выявлены за год на территории Южного федерального округа.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
Новые снаряды «Свинец-2» и «Манго-М» покажут на «Армии-2019»
Снаряды повышенной пробиваемости "Свинец-2" и "Манго-М" могут поражать самые различные бронированные цели.
Обновлено в 08:57
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Армянские авиакомпании сообщили о готовности возить россиян в Грузию
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 10:23
Общество
Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Анна Исаева: «Юлии Началовой вырезали бугор на руке»
Обновлено в 08:59
Происшествия
Завершено расследование дела о нападении на больницу в Сестрорецке
Как сообщила пресс-служба управления, в ближайшее время уголовное дело о разбое, обвинение по которому предъявлено Сергею Грудецкому, а также братьям Валерию и Алексею Симбиревым, будет направлено для утверждения обвинительного заключения.
Обновлено в 08:40
Наука
Новая нейросеть открывает тайны квантовой физики
Обновлено вчера в 03:01
Футбол
Глушакову предложили работу в женском футболе
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Германии столкнулись два истребителя Eurofighter
В Германии столкнулись и упали два истребителя Eurofighter. Об этом сообщила пресс-служба ВВС ФРГ. Оба пилота смогли катапультироваться.
Обновлено в 09:08
Футбол
«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса
«Ньюкасл Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об уходе Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:43