Билл Гейтс назвал главную ошибку компании MicrosoftИзвестия 06:57

с чего всё началось

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android. По его словам, на сегодняшний день это универсальная платформа, и ее создание позволило бы Microsoft «стать победителем и получить всё».

Общество «Прямую линию» с Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян, сообщается в исследовании Mediascope.

Здоровье Центры общественного здоровья появятся и в Дагестане Специалистами центров общественного здоровья, открытие которых, по информации регионального Минздрава, запланировано к 2021 году в рамках национального проекта «Демография», будут разрабатываться, и реализовываться программы по профилактике неинфекционных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.

Экономика Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.

ЖКХ Почти 100 тыс. жителей Симферополя остались без света из-за аварии В Симферополе более 98 тыс. жителей остались без света из-за аварии на одной из линий электропередачи.

Здоровье Россияне смогут из дома посмотреть список полученных по ОМС услуг Любой гражданин получил возможность посмотреть список медицинских услуг, которые он получил в рамках ОМС за определенное время во всех поликлиниках, больницах, в которых наблюдался и лечился, а также узнать их стоимость.

Общество Выпускница из екатеринбургской школы набрала 400 баллов на ЕГЭ Стоит отметить, что в регионе насчитывается около 100 выпускников, набравших максимальные баллы за ЕГЭ: 19 учеников получили сто баллов по химии, 11 по истории, 7 по литературе, 13 по профильной математике, 18 по физике, 21 по литературе, восемь по обществознанию и ещё трое — по иностранному языку.

Общество В Совфеде поддержали введение предмета «Семьеведение» в школах Единый предмет "Семьеведение", на котором детей будут обучать общению в семье, правильному разрешению возможных конфликтных ситуаций, можно было бы ввести в школах как для младших, так и для старших учащихся, заявила РИА Новости в понедельник член социального комитета Совфеда Елена Попова.

Армия и оружие В МИД РФ напомнили США о Карибском кризисе Развертывание США ракетных комплексов наземного базирования вблизи границ России может привести к противостоянию, сравнимому с Карибским ракетным кризисом 1962 года, заявил сегодня, 24 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Политика Путин продлил действие продэмбарго на западные товары Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.

Политика Украина потребовала отстранить президента ПАСЕ от ведения сессии Украинская делегация на летней сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы потребовала отстранить президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье от её ведения.

Культура Музейное сообщество попросило передать ГЦСИ Пушкинскому музею Сотрудники Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), присоединенного в 2016 году к музейно-выставочному центру РОСИЗО, направили руководителю Минкультуры ходатайство о передаче центра под управление Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ).

Общество Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».

Политика ФСБ за год выявила более 50 членов ИГ на юге России Более 50 членов и пособников группировки «Исламское государство» (запрещена в России) были выявлены за год на территории Южного федерального округа.

Политика Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Политика Армянские авиакомпании сообщили о готовности возить россиян в Грузию Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Общество Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.

Происшествия Завершено расследование дела о нападении на больницу в Сестрорецке Как сообщила пресс-служба управления, в ближайшее время уголовное дело о разбое, обвинение по которому предъявлено Сергею Грудецкому, а также братьям Валерию и Алексею Симбиревым, будет направлено для утверждения обвинительного заключения.

Происшествия В Германии столкнулись два истребителя Eurofighter В Германии столкнулись и упали два истребителя Eurofighter. Об этом сообщила пресс-служба ВВС ФРГ. Оба пилота смогли катапультироваться.