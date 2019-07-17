Экономика

Билл Гейтс опустился в рейтинге миллиардеровАргументы недели вчера в 06:13

Американский бизнесмен, основатель технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс опустился в рейтинге миллиардеров. На третье место предпринимателя "подвинул" глава группы компаний LVMH Бернар Арно.
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с чего всё началось
Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые за семь лет существования рейтинга занял
 третье место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).
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