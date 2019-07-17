с чего всё началось

Американский бизнесмен, основатель технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс опустился в рейтинге миллиардеров. На третье место предпринимателя "подвинул" глава группы компаний LVMH Бернар Арно.

Экономика Отели в Турции снизили цены для россиян Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.

Экономика Мазуров ищет партнеров для обратного выкупа акций Антипинского НПЗ Владелец "Нового потока" Дмитрий Мазуров, ранее контролировавший Антипинский нефтеперерабатывающий завод, имеет право обратного выкупа акций предприятия у Сбербанка и ищет партнеров для его организации, говорится в заявлении компании.

Политика Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.

Политика Появились новые свидетели в деле о крушении MH17 В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Политика Зеленский ответил Путину упрощенной выдачей украинского гражданства 17 июля Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины.

Политика Посол Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну Как рассказал посол, США после выдворения в 2018 году большой группы российских дипломатов и членов их семей фактически установили систему визовых разменов с Россией.

Политика Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.

Общество Акимов показал образец российского электронного паспорта Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

Общество В Госдуме принят законопроект о квотировании выбросов Сегодня, 17 июля, законопроект о применении сводных расчетов и квотировании выбросов прошел финальное слушания в Государственной Думе РФ.

Кино В России закрываются кинотеатры, открытые за счет бюджета На начало июля в России работало 690 кинотеатров с 755 залами, открытыми по государственной программе кинофикации в регионах, – таковы данные аналитической компании «Невафильм Research».

Политика Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с Путиным Команда президента Украина Владимира Зеленского намерена добиться проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.

Политика Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение FaceApp, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.

Политика Премьер Саксонии призвал снять санкции с России Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Происшествия СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского.

Здоровье В России участились кибератаки на медицинские учреждения В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.

Политика В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

Политика Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.

Энергетика Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти «Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлороорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Экономика Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.