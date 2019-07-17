Экономика
Билл Гейтс опустился в рейтинге миллиардеровАргументы недели вчера в 06:13
Американский бизнесмен, основатель технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс опустился в рейтинге миллиардеров. На третье место предпринимателя "подвинул" глава группы компаний LVMH Бернар Арно.
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Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые за семь лет существования рейтинга занял третье место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).РБКвчера в 04:53
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На начало июля в России работало 690 кинотеатров с 755 залами, открытыми по государственной программе кинофикации в регионах, – таковы данные аналитической компании «Невафильм Research».
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От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
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Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер в беседе с агентством dpa заявил, что после возвращения России в ПАСЕ, с неё следует снять санкции.
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Обновлено вчера в 08:21
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Обновлено вчера в 15:21
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Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
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