Гаджеты
Билл Гейтс назвал главную ошибку компании MicrosoftИзвестия 06:57
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android. По его словам, на сегодняшний день это универсальная платформа, и ее создание позволило бы Microsoft «стать победителем и получить всё».
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с чего всё началось
Во время своего выступления, организованного венучрным фондом Village Global, основатель Microsoft Билл Гейтс назвал свою главную ошибку, совершенную в качестве руководителя компании.Коммерсантъ16:21
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:36, Ашберн
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Космос
NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе
NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов.
Обновлено в 12:07
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь "грузинским братьям" по туристической линии.
Обновлено в 15:03
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Происшествия
МВД Грузии отстранило 10 полицейских, разгонявших митинг в Тбилиси
Десять полицейских, участвовавших в разгоне митингующих у здания Парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня, отстранены от службы за превышение полномочий.
Обновлено в 10:39
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Культура
Ефим Шифрин уличил Алибасова в плагиате чудесного исцеления
Юморист Ефим Шифрин уличил продюсера группы "На-На" Бари Алибасова в плагиате чудесного исцеления.
Обновлено в 10:02
Гаджеты
Samsung продал Южной Корее уже более 1 млн смартфонов Galaxy S10 5G
На внутреннем рынке Galaxy S10 5G разошелся тиражом уже более 1 млн экземпляров.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность
В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Тольятти погиб известный дзюдоист Евгений Кушнир
В Тольятти погиб знаменитый 27-летний дзюдоист. Евгений Кушнир являлся победителем соревнований городского и областного уровней.
Обновлено в 14:32
Политика
Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено в 11:32
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:19
Технологии
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
С 2010 года МТС несколько раз вносила косметические изменения в свой логотип.
Обновлено в 11:43
Политика
Роспотребнадзор усилил проверки грузинских вин
Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей в Россию.
Обновлено в 06:04
Политика
Украина допустила выход из ПАСЕ в случае восстановления России
Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если в организации восстановят Россию, сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев в Facebook.
Обновлено в 15:35
Футбол
Малкольм Баду находится на просмотре в «Спартаке»
Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Малкольм Баду находится на просмотре в московском "Спартаке" на сборе в Австрии, сообщается на сайте российского футбольного клуба.
Обновлено в 16:12
Происшествия
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине.
Обновлено в 15:59
Политика
Путин на год продлил продуктовое эмбарго
Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2020 года специальные экономические меры, введенные в отношении продукции из стран Евросоюза.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей
Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Общество
В России два школьника набрали на ЕГЭ по 400 баллов
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Уругвае из тюрьмы сбежал известный итальянский мафиози
Обновлено в 14:38
Политика
В Грузии надеются на решение вопроса авиасообщения с Россией
Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что грузинские авиакомпании соответствуют «всем высоким стандартам безопасности», и выразила надежду на «положительное решение» вопроса с авиасообщением с Россией.
Обновлено в 15:13
Экономика
Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа
В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено в 14:45
Общество
МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД
МВД России не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, а также отказываться от административного ареста.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Космос
Гипотетической жизни на Марсе отвели 700 миллионов лет в прошлом
Астрономы представили новую датировку окончания поздней тяжелой бомбардировки на Марсе — периода интенсивного падения астероидов на тела внутренней Солнечной системы.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45