Билл Гейтс назвал главную ошибку компании MicrosoftИзвестия 06:57

с чего всё началось

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android. По его словам, на сегодняшний день это универсальная платформа, и ее создание позволило бы Microsoft «стать победителем и получить всё».

Космос NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Политика Порошенко предложил переименовать Грузию назло России Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь "грузинским братьям" по туристической линии.

Энергетика Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.

Происшествия МВД Грузии отстранило 10 полицейских, разгонявших митинг в Тбилиси Десять полицейских, участвовавших в разгоне митингующих у здания Парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня, отстранены от службы за превышение полномочий.

Общество Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.

Культура Ефим Шифрин уличил Алибасова в плагиате чудесного исцеления Юморист Ефим Шифрин уличил продюсера группы "На-На" Бари Алибасова в плагиате чудесного исцеления.

Гаджеты Samsung продал Южной Корее уже более 1 млн смартфонов Galaxy S10 5G На внутреннем рынке Galaxy S10 5G разошелся тиражом уже более 1 млн экземпляров.

Армия и оружие По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.

Происшествия В Тольятти погиб известный дзюдоист Евгений Кушнир В Тольятти погиб знаменитый 27-летний дзюдоист. Евгений Кушнир являлся победителем соревнований городского и областного уровней.

Армия и оружие Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.

Кино Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу» Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.

Политика Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии» Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Технологии МТС поменяла логотип впервые за 13 лет С 2010 года МТС несколько раз вносила косметические изменения в свой логотип.

Политика Роспотребнадзор усилил проверки грузинских вин Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей в Россию.

Политика Украина допустила выход из ПАСЕ в случае восстановления России Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если в организации восстановят Россию, сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев в Facebook.

Футбол Малкольм Баду находится на просмотре в «Спартаке» Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Малкольм Баду находится на просмотре в московском "Спартаке" на сборе в Австрии, сообщается на сайте российского футбольного клуба.

Происшествия ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине.

Политика Путин на год продлил продуктовое эмбарго Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2020 года специальные экономические меры, введенные в отношении продукции из стран Евросоюза.

Происшествия Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.

Политика В Грузии надеются на решение вопроса авиасообщения с Россией Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что грузинские авиакомпании соответствуют «всем высоким стандартам безопасности», и выразила надежду на «положительное решение» вопроса с авиасообщением с Россией.

Экономика Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.

Общество МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД МВД России не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, а также отказываться от административного ареста.

Происшествия В США нашли тела россиянки и ее двоих детей Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.

Космос Гипотетической жизни на Марсе отвели 700 миллионов лет в прошлом Астрономы представили новую датировку окончания поздней тяжелой бомбардировки на Марсе — периода интенсивного падения астероидов на тела внутренней Солнечной системы.