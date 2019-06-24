Гаджеты

Билл Гейтс назвал главную ошибку компании MicrosoftИзвестия 06:57

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android. По его словам, на сегодняшний день это универсальная платформа, и ее создание позволило бы Microsoft «стать победителем и получить всё».
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с чего всё началось
Во время своего выступления, организованного венучрным фондом Village Global
, основатель Microsoft Билл Гейтс назвал свою главную ошибку, совершенную в качестве руководителя компании.
Коммерсантъ16:21

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Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft

Российская газета11:44

Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft

Известия06:57

Билл Гейтс рассказал о своей главной ошибке

ТАСС03:20

Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft

РБК05:15

Билл Гейтс признался в своей «величайшей ошибке» на посту главы Microsoft

ФАНвчера в 07:54

Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft

REGNUMвчера в 05:20

Билл Гейтс рассказал о «величайшей ошибке» в своей жизни

Forbesвчера в 03:30
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Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Обновлено в 09:08
Космос

NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе

NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов.
Обновлено в 12:07
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Бывший президент Украины Петр Порошенко одобрил антироссийские протесты в Грузии, обвинил Россию в намерении ослабить экономику Грузии прекращением авиасообщения, а также помочь "грузинским братьям" по туристической линии.
Обновлено в 15:03
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Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Происшествия

МВД Грузии отстранило 10 полицейских, разгонявших митинг в Тбилиси

Десять полицейских, участвовавших в разгоне митингующих у здания Парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня, отстранены от службы за превышение полномочий.
Обновлено в 10:39
Общество

Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию

ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Культура

Ефим Шифрин уличил Алибасова в плагиате чудесного исцеления

Юморист Ефим Шифрин уличил продюсера группы "На-На" Бари Алибасова в плагиате чудесного исцеления.
Обновлено в 10:02
Гаджеты

Samsung продал Южной Корее уже более 1 млн смартфонов Galaxy S10 5G

На внутреннем рынке Galaxy S10 5G разошелся тиражом уже более 1 млн экземпляров.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность

В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Тольятти погиб известный дзюдоист Евгений Кушнир

В Тольятти погиб знаменитый 27-летний дзюдоист. Евгений Кушнир являлся победителем соревнований городского и областного уровней.
Обновлено в 14:32
Политика

Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено в 11:32
Кино

Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Политика

Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:19
Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

С 2010 года МТС несколько раз вносила косметические изменения в свой логотип.
Обновлено в 11:43
Политика

Роспотребнадзор усилил проверки грузинских вин

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Политика

Украина допустила выход из ПАСЕ в случае восстановления России

Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если в организации восстановят Россию, сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев в Facebook.
Обновлено в 15:35
Футбол

Малкольм Баду находится на просмотре в «Спартаке»

Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Малкольм Баду находится на просмотре в московском "Спартаке" на сборе в Австрии, сообщается на сайте российского футбольного клуба.
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Происшествия

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине.
Обновлено в 15:59
Политика

Путин на год продлил продуктовое эмбарго

Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2020 года специальные экономические меры, введенные в отношении продукции из стран Евросоюза.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей

Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Общество

В России два школьника набрали на ЕГЭ по 400 баллов

Обновлено в 09:00
Происшествия

В Уругвае из тюрьмы сбежал известный итальянский мафиози

Обновлено в 14:38
Политика

В Грузии надеются на решение вопроса авиасообщения с Россией

Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что грузинские авиакомпании соответствуют «всем высоким стандартам безопасности», и выразила надежду на «положительное решение» вопроса с авиасообщением с Россией.
Обновлено в 15:13
Экономика

Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа

В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
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МВД России не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, а также отказываться от административного ареста.
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Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
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Космос

Гипотетической жизни на Марсе отвели 700 миллионов лет в прошлом

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Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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