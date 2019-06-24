Гаджеты

Билл Гейтс назвал главную ошибку компании MicrosoftИзвестия 06:57

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android. По его словам, на сегодняшний день это универсальная платформа, и ее создание позволило бы Microsoft «стать победителем и получить всё».
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с чего всё началось
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что позволил не Microsoft, а Google развивать операционную систему Android, передает телеканал Fox Business
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Аргументы и Факты05:13

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Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft

Российская газета11:44

Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft

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Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft

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Билл Гейтс признался в своей «величайшей ошибке» на посту главы Microsoft

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Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft

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Билл Гейтс рассказал о «величайшей ошибке» в своей жизни

Forbesвчера в 03:30
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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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