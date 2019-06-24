Гаджеты
Билл Гейтс назвал главную ошибку компании MicrosoftREGNUM вчера в 05:20
Величайшей ошибкой компании Microsoft стало то, что она уступила рынок операционных систем для мобильных устройств компании Google, заявил основатель компании Билл Гейтс на мероприятии одного из главных инвесторов Microsoft — венчурного фонда Village Global.
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с чего всё началось
Во время своего выступления, организованного венучрным фондом Village Global, основатель Microsoft Билл Гейтс назвал свою главную ошибку, совершенную в качестве руководителя компании.Коммерсантъ16:21
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:14, Вашингтон
Политика
Украинская делегация в ПАСЕ не получила поддержки со стороны Зеленского
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не получила никакой поддержки со стороны администрации президента и Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:06
Здоровье
Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Театры
На Чеховском фестивале состоится премьера саундрамы «Медведь»
В рамках международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова состоится премьера спектакля «Медведь».
Обновлено в 06:07
Спорт
Милан примет Зимние Олимпийские игры 2026 года
Итальянские города Милан и Кортина Д’Ампеццо выбраны местом проведения Зимних Олимпийских игр 2026 года.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Пелагея опубликовала трогательное фото с подросшей дочерью
Популярная российская певица Пелагея опубликовала в своем микроблоге две фотографии, на которых запечатлена вместе со своей дочерью Таисией.
Обновлено в 02:30
Политика
Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами
«Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 04:33
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Технологии
МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Футбол
Сборная Мали разгромила Мавританию в матче Кубка африканских наций
В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Мали встречалась с национальной командой Мавритании.
Обновлено в 17:51
Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Политика
Дональд Трамп обязал больницы раскрывать стоимость услуг
Американские больницы теперь обязаны раскрывать стоимость своих услуг. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 16:44
Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Армия и оружие
Военная разведка США считает, что КНДР не готова к денуклеаризации
Военная разведка Соединенных Штатов полагает, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не готов к осуществлению денуклеаризации.
Обновлено в 17:50
Политика
Sieci (Польша): нам следует разговаривать с Россией (Sieci)
США пришли к выводу, что их присутствие в Польше оправданно, что все складывается, как надо, а, кроме того, у нас они хорошо себя чувствуют.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу
Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Чешская АЭС «Дукованы» внепланово остановила энергоблок
На АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, вечером в понедельник внепланово остановлен второй энергоблок из-за обнаруженных проблем на одном из шести парогенераторов, сообщил РИА Новости представитель станции Йиржи Бездек.
Обновлено в 16:44
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Члены СБ ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе
"Члены Совета осудили атаку на нефтяные танкеры, что представляет серьезную угрозу для морской навигации и энергопоставок", - сказал журналистам постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отаиби.
Обновлено в 17:20
Здоровье
Самые полезные сорта рыбы назвали эксперты
Эксперты назвали самые полезные для здоровья сорта рыбы.
Обновлено в 06:14
Футбол
Фарфан выбыл до конца Кубка Америки
Нападающий сборной Перу и московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан пропустит оставшуюся часть Кубка Америки из-за травмы левого колена, сообщается на сайте Федерации футбола Перу.
Обновлено в 16:42
Кино
Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит Лукресия Мартель
Обновлено в 10:59
Кино
Майкл Б. Джордан исполнит роль Нео в новой «Матрице»
Обновлено в 16:55
Политика
В Иране прокомментировали новые санкции Вашингтона
«Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана является новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народа и его лидеров», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 16:10
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11