Гаджеты

Билл Гейтс назвал главную ошибку компании MicrosoftREGNUM вчера в 05:20

Величайшей ошибкой компании Microsoft стало то, что она уступила рынок операционных систем для мобильных устройств компании Google, заявил основатель компании Билл Гейтс на мероприятии одного из главных инвесторов Microsoft — венчурного фонда Village Global.
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с чего всё началось
Во время своего выступления, организованного венучрным фондом Village Global
, основатель Microsoft Билл Гейтс назвал свою главную ошибку, совершенную в качестве руководителя компании.
Коммерсантъ16:21

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Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft

Российская газета11:44

Билл Гейтс рассказал о «величайшей ошибке» в своей жизни

Forbesвчера в 03:30

Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft

РБК05:15

Билл Гейтс рассказал о своей главной ошибке

ТАСС03:20

Билл Гейтс признался в своей «величайшей ошибке» на посту главы Microsoft

ФАНвчера в 07:54

Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft

REGNUMвчера в 05:20

Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft

Известия06:57
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:14, Вашингтон
Политика

Украинская делегация в ПАСЕ не получила поддержки со стороны Зеленского

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не получила никакой поддержки со стороны администрации президента и Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:06
Здоровье

Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Театры

На Чеховском фестивале состоится премьера саундрамы «Медведь»

В рамках международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова состоится премьера спектакля «Медведь».
Обновлено в 06:07
Спорт

Милан примет Зимние Олимпийские игры 2026 года

Итальянские города Милан и Кортина Д’Ампеццо выбраны местом проведения Зимних Олимпийских игр 2026 года.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Пелагея опубликовала трогательное фото с подросшей дочерью

Популярная российская певица Пелагея опубликовала в своем микроблоге две фотографии, на которых запечатлена вместе со своей дочерью Таисией.
Обновлено в 02:30
Политика

Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами

«Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 04:33
Гаджеты

Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Технологии

МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Футбол

Сборная Мали разгромила Мавританию в матче Кубка африканских наций

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Мали встречалась с национальной командой Мавритании.
Обновлено в 17:51
Политика

Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20

Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Политика

Дональд Трамп обязал больницы раскрывать стоимость услуг

Американские больницы теперь обязаны раскрывать стоимость своих услуг. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 16:44
Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Спорт

Сборная России упрочила лидерство в медальном зачете Европейских игр

Обновлено в 14:57
Армия и оружие

Военная разведка США считает, что КНДР не готова к денуклеаризации

Военная разведка Соединенных Штатов полагает, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не готов к осуществлению денуклеаризации.
Обновлено в 17:50
Политика

Sieci (Польша): нам следует разговаривать с Россией (Sieci)

США пришли к выводу, что их присутствие в Польше оправданно, что все складывается, как надо, а, кроме того, у нас они хорошо себя чувствуют.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие

Российский военный самолет вновь прилетел в Венесуэлу

Самолет Военно-воздушных сил России прилетел в Венесуэлу в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Обновлено в 11:22
Происшествия

Чешская АЭС «Дукованы» внепланово остановила энергоблок

На АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, вечером в понедельник внепланово остановлен второй энергоблок из-за обнаруженных проблем на одном из шести парогенераторов, сообщил РИА Новости представитель станции Йиржи Бездек.
Обновлено в 16:44
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Члены СБ ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе

"Члены Совета осудили атаку на нефтяные танкеры, что представляет серьезную угрозу для морской навигации и энергопоставок", - сказал журналистам постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отаиби.
Обновлено в 17:20
Здоровье

Самые полезные сорта рыбы назвали эксперты

Эксперты назвали самые полезные для здоровья сорта рыбы.
Обновлено в 06:14
Футбол

Адвокат Мамаева рассказал, когда сторона защиты подаст прошение об УДО

Обновлено в 14:17
Футбол

Фарфан выбыл до конца Кубка Америки

Нападающий сборной Перу и московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан пропустит оставшуюся часть Кубка Америки из-за травмы левого колена, сообщается на сайте Федерации футбола Перу.
Обновлено в 16:42
Кино

Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит Лукресия Мартель

Обновлено в 10:59
Кино

Майкл Б. Джордан исполнит роль Нео в новой «Матрице»

Обновлено в 16:55
Политика

В Иране прокомментировали новые санкции Вашингтона

«Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана является новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народа и его лидеров», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 16:10
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
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Билл Гейтс
Американский предприниматель
Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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