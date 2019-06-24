Билл Гейтс назвал главную ошибку компании MicrosoftREGNUM вчера в 05:20

с чего всё началось

Величайшей ошибкой компании Microsoft стало то, что она уступила рынок операционных систем для мобильных устройств компании Google, заявил основатель компании Билл Гейтс на мероприятии одного из главных инвесторов Microsoft — венчурного фонда Village Global.

Политика Украинская делегация в ПАСЕ не получила поддержки со стороны Зеленского Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не получила никакой поддержки со стороны администрации президента и Владимира Зеленского.

Здоровье Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.

Театры На Чеховском фестивале состоится премьера саундрамы «Медведь» В рамках международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова состоится премьера спектакля «Медведь».

Спорт Милан примет Зимние Олимпийские игры 2026 года Итальянские города Милан и Кортина Д’Ампеццо выбраны местом проведения Зимних Олимпийских игр 2026 года.

Шоу-бизнес Пелагея опубликовала трогательное фото с подросшей дочерью Популярная российская певица Пелагея опубликовала в своем микроблоге две фотографии, на которых запечатлена вместе со своей дочерью Таисией.

Политика Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами «Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 24 июня.

Гаджеты Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.

Технологии МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.

Футбол Сборная Мали разгромила Мавританию в матче Кубка африканских наций В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Мали встречалась с национальной командой Мавритании.

Политика Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20 Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).

Политика Дональд Трамп обязал больницы раскрывать стоимость услуг Американские больницы теперь обязаны раскрывать стоимость своих услуг. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.

Армия и оружие Военная разведка США считает, что КНДР не готова к денуклеаризации Военная разведка Соединенных Штатов полагает, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не готов к осуществлению денуклеаризации.

Политика Sieci (Польша): нам следует разговаривать с Россией (Sieci) США пришли к выводу, что их присутствие в Польше оправданно, что все складывается, как надо, а, кроме того, у нас они хорошо себя чувствуют.

Происшествия Чешская АЭС «Дукованы» внепланово остановила энергоблок На АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, вечером в понедельник внепланово остановлен второй энергоблок из-за обнаруженных проблем на одном из шести парогенераторов, сообщил РИА Новости представитель станции Йиржи Бездек.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Политика Члены СБ ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе "Члены Совета осудили атаку на нефтяные танкеры, что представляет серьезную угрозу для морской навигации и энергопоставок", - сказал журналистам постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отаиби.

Здоровье Самые полезные сорта рыбы назвали эксперты Эксперты назвали самые полезные для здоровья сорта рыбы.

Футбол Фарфан выбыл до конца Кубка Америки Нападающий сборной Перу и московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан пропустит оставшуюся часть Кубка Америки из-за травмы левого колена, сообщается на сайте Федерации футбола Перу.

Политика В Иране прокомментировали новые санкции Вашингтона «Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана является новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народа и его лидеров», — цитирует его ТАСС.

Политика Порошенко предложил переименовать Грузию назло России Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.

Происшествия В центре Москвы преступник травит людей газировкой В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.