Билл Гейтс назвал главную ошибку MicrosoftРоссийская газета 11:44

с чего всё началось

Основатель Microsoft Билл Гейтс сожалеет о том, что его корпорация позволила Google запустить Android. Об этом предприниматель рассказал в ходе своего выступления на мероприятии, организованном акселератором Village Global.

Транспорт Компания Ротенберга отремонтирует трассу до Белоруссии Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга получила контракт на реконструкцию участка 33-й — 84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией, следует из материалов на сайте госзакупок.

Происшествия В Казахстане эвакуируют город из-за взрывов на складе боеприпасов Мощный взрыв произошел сегодня утром на складе боеприпасов на территории воинской части в Арысе.

Наука Палеонтологические данные поведали о расцветах млекопитающих в мезозое Ученые из Вашингтонского университета и Филдовского музея естественной истории обобщили палеонтологические данные последних десятилетий и заключили, что история млекопитающих делится на три важных периода.

Политика В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.

Армия и оружие В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности В России началась внезапная проверка боеготовности Центрального военного округа (ЦВО), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом ВС РФ.

Музыка «Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».

Политика Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.

Политика Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около $750 млн, заявил на пресс-конференции в понедельник, 24 июня, глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

Футбол Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.

Футбол Паршивлюк перешел в московское «Динамо» Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24.

Политика Противник Эрдогана вновь победил в Стамбуле На повторных выборах в Стамбуле кандидат от АКР, бывший премьер-министр Бинали Йилдырым набрал 45% голосов, а его соперник Экрем Имамоглу, представляющий ряд оппозиционных партий, включая Республиканскую народную партию (СНР), получил почти на 10 процентов больше – 54%.

Происшествия В Ростовской области загорелся автобус с детьми Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.

Политика Патрушев и Болтон начали встречу в Израиле Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с помощником президента США Джоном Болтоном в Израиле.

Общество Циклонический вихрь обрушит на Москву сильнейшие дожди Циклонический вихрь из Скандинавии к выходным принесет в столицу похолодание, порывистый ветер и до 30–40 процентов от месячной нормы осадков, сообщает центр погоды "Фобос".

Общество Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.

Политика Грузинские депутаты отказались от поездки в Москву Грузинский парламентарий Георгий Ломая заявил, что депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов" не поедут в Москву на форум "Развитие парламентаризма".

Общество Атлантический циклон принесет в Карелию долгое похолодание В последующие дни, по данным Гидрометцентра РФ, ожидается следующея погода: В целом по Карелии, судя по климатическим картам Росгидромета, средняя температура воздуха в ближайшие пять суток - с 25 по 29 июня - ожидается чуть ниже нормы.

Общество МТС поменяла логотип впервые за 13 лет «Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.

Игры Blizzard провела для сотрудников закрытую презентацию Diablo 4 Blizzard провела для своих сотрудников закрытую презентацию предстоящей игры Diablo 4. Об этом сообщило французское издание Le Monde.

Общество Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.

Технологии Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета Новая линейка по-прежнему подходит максимальному количеству клиентов, но теперь она удовлетворяет потребности и тех, кому действительно нужно очень много трафика.

Политика Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана Президент США Дональд Трамп заявил о подписании закона о новых, жестких санкциях против Ирана.