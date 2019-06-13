Футбол
Билич стал главным тренером «Вест Бромвича»REGNUM 08:49
Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии Славен Билич возглавил «Вест Бромвич Альбион». Об этом 13 июня сообщается на сайте клуба.
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Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
"Освободить от занимаемой должности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимировича - начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по г. Москве; генерал-майора полиции Пучкова Андрея Павловича - начальника управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД РФ по г. Москве", - говорится в указе президента РФ.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Культура
В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль
Создан некий список организаторов, среди которых клуб авторской песни им. Грушина вообще не указан.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской
Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Общество
Штраф за хранение данных россиян за рубежом хотят увеличить
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа до 18 млн рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными россиян, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:11
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема
По сообщению американского издания Defence News, истребители F-35C при достижении сверхзвуковой скорости не могут долгое время находится в стеллс-режиме, иначе он подвергнется разрушениям и потеряет скрытность.
Обновлено в 09:57
Кино
Борис Хлебников представил на «Кинотавре» сериал «Шторм»
Обновлено в 06:35
Происшествия
Мужчина из-за собаки подрался с медведем
Американец в одиночку вступил в схватку с медведицей, чтобы спасти от зверя свою собаку.
Обновлено в 10:48
Политика
Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.
Обновлено в 11:31
Авто
Subaru привез в Россию кроссовер XV Tokyo
На ковриках и подголовниках кресел в салоне появилась красная вышивка с надписью Tokyo, но главное новшество - аудиосистема Harman премиум-класса с десятью динамиками.
Обновлено в 10:59
Политика
Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив
Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Приемный сын Сергея Зверева ушел в монастырь. С отцом-суперзвездой он почти не общается, отношения так и не вошли в былое русло.
Обновлено в 07:15
Футбол
«Динамо» предложило «Спартаку» 2 млн евро за Ташаева
Обновлено в 08:39
Происшествия
Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова
Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо».
Обновлено в 11:11
Политика
Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Наука
В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова
Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом.
Обновлено в 11:21
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
Обновлено в 05:43
Культура
В Мексике обнаружили единственную запись голоса Фриды Кало
В Национальной звуковой библиотеке Мексики обнаружена единственная запись голоса художница Фриды Кало, сообщает министерство культуры страны.
Обновлено в 11:01
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Украины после крупной победы над Сербией
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за поведения болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 09:58