Футбол

Билич стал главным тренером «Вест Бромвича»REGNUM 08:49

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии Славен Билич возглавил «Вест Бромвич Альбион». Об этом 13 июня сообщается на сайте клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Билич возглавил «Вест Бромвич». Ему поставили задачу вывести команду в АПЛ

Sport24.ru09:44

Бывший главный тренер «Локомотива» возглавил «Вест Бромвич»

Sport.ru08:44

«Вест Бромвич» объявил о назначении Билича главным тренером

Советский спорт08:17

Билич стал главным тренером «Вест Бромвича»

РИА Новости08:57

Билич возглавил «Вест Бромвич»

Спорт-Экспресс08:12

Билич возглавил «Вест Бромвич»

Sports.ru09:48

Бывший тренер «Локомотива» Билич возглавил «Вест Бромвич»

Матч ТВ08:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Политика

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

"Освободить от занимаемой должности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимировича - начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по г. Москве; генерал-майора полиции Пучкова Андрея Павловича - начальника управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД РФ по г. Москве", - говорится в указе президента РФ.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве

Обновлено в 07:41
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Культура

В Самаре могут отменить 46-й Грушинский фестиваль

Создан некий список организаторов, среди которых клуб авторской песни им. Грушина вообще не указан.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Наука

Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья

Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Общество

Штраф за хранение данных россиян за рубежом хотят увеличить

В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа до 18 млн рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными россиян, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:11
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Организатор полёта Леха Качиньского в Смоленск получил тюремный срок

Обновлено в 09:14
Армия и оружие

В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема

По сообщению американского издания Defence News, истребители F-35C при достижении сверхзвуковой скорости не могут долгое время находится в стеллс-режиме, иначе он подвергнется разрушениям и потеряет скрытность.
Обновлено в 09:57
Кино

Борис Хлебников представил на «Кинотавре» сериал «Шторм»

Обновлено в 06:35
Происшествия

Мужчина из-за собаки подрался с медведем

Американец в одиночку вступил в схватку с медведицей, чтобы спасти от зверя свою собаку.
Обновлено в 10:48
Политика

Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.
Обновлено в 11:31
Авто

Subaru привез в Россию кроссовер XV Tokyo

На ковриках и подголовниках кресел в салоне появилась красная вышивка с надписью Tokyo, но главное новшество - аудиосистема Harman премиум-класса с десятью динамиками.
Обновлено в 10:59
Политика

Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив

Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева ушел в монастырь

Приемный сын Сергея Зверева ушел в монастырь. С отцом-суперзвездой он почти не общается, отношения так и не вошли в былое русло.
Обновлено в 07:15
Футбол

«Динамо» предложило «Спартаку» 2 млн евро за Ташаева

Обновлено в 08:39
Происшествия

Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова

Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо».
Обновлено в 11:11
Политика

Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Наука

В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова

Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом.
Обновлено в 11:21
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

Обновлено в 05:43
Культура

В Мексике обнаружили единственную запись голоса Фриды Кало

В Национальной звуковой библиотеке Мексики обнаружена единственная запись голоса художница Фриды Кало, сообщает министерство культуры страны.
Обновлено в 11:01
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Смертоносная «Буханка»: легендарный УАЗ вооружили пулеметом «Корд»

Обновлено в 08:22
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Украины после крупной победы над Сербией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за поведения болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Славен Билич
Югославский футболист
Югославский и хорватский футболист, защитник, экс-игрок сборной Хорватии. Тренер. Музыкант, гитарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное