Футбол
Билич стал главным тренером «Вест Бромвича»REGNUM 08:49
Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии Славен Билич возглавил «Вест Бромвич Альбион». Об этом 13 июня сообщается на сайте клуба.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 14:59, Ашберн
Происшествия
Сын бывшего вратаря сборной России убил свою мать
Обновлено в 14:39
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Энергетика
В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал сообщения о мировом соглашении с "Газпромом".
Обновлено в 14:40
Происшествия
Россиянка умерла после диабетической комы на Бали
По предварительным данным, причиной смерти россиянки стала диабетическая кома — состояние, развивающееся в результате недостатка инсулина в организме у больных сахарным диабетом.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Политика
Решение США переименовать Киев насмешило Сеть
Пользователи социальных сетей посмеялись над решением Совета США по географическим названиям изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 09:28
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
На сайте правовой информации появился указ президента России Владимира Путина, которым он с 1 октября этого года повышает зарплаты судьям в 1,043 раза.
Обновлено в 14:19
Футбол
«Рубин» объявил об изменениях в тренерском штабе
Пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что в тренерском штабе команды произошли изменения.
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг 23-го июня на проспекте Сахарова в поддержку Ивана Голунова
Накануне в Москве прошел несанкционированный марш в защиту журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:01
Гаджеты
Флагман Honor выходит в России вопреки санкциям
Как подчеркнула пресс-служба Huawei, несмотря на санкции США, владельцы Honor 20 смогут без каких-либо проблем использовать сервисы Google, скачивать и обновлять сторонние приложения, получать обновления для оболочки EMUI и систем безопасности, а также смогут воспользоваться послепродажным обслуживанием.
Обновлено в 07:20
Футбол
Азар прошёл медобследование в «Реале»
Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Реала», 13 июня Азар успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в стан королевского клуба.
Обновлено в 13:22
Политика
Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ
Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.
Обновлено в 12:04
Экономика
Россиянам разрешат не платить налог с продажи квартир
По поручению президента РФ Владимира Путина в ближайшее время Россия вернется к норме, когда платить подоходный налог с продажи квартиры не придется, если недвижимость находилось в собственности более трех лет.
Обновлено в 04:22
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Экономика
Повышение пенсий и зарплат анонсировали в ЛНР и ДНР
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник анонсировали повышение пенсий и зарплат в республиках с 1 июля текущего года.
Обновлено в 05:59
Политика
Верховный суд ликвидировал Партию пенсионеров России
Ранее Минюст потребовал закрыть семь партий, которые не участвовали в выборах последние семь лет. помимо Партии пенсионеров это такие политические силы как "Альянс зеленых", "За женщин России", "Союз горожан", "Города России", "Народная партия" и "Социал-демократическая партия России".
Обновлено в 13:02
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Общество
Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины» о детях-аутистах
Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в программе о детях-аутистах предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Политика
Медведев назначил нового директора Курчатовского института
Назначить Благова Александра Евгеньевича директором федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“» сроком на пять лет, — сказано в сообщении.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
AFP: гендиректор ОЗХО распорядился расследовать утечку документов из организации
Глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас распорядился провести расследование в связи с утечкой внутренних документов, касающихся расследования инцидента в городе Дума (Сирия) в апреле 2018 года.
Обновлено в 13:01
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Гаджеты
В России запустят продажи первого смартфона на отечественной ОС
Первый коммерческий смартфон и два планшета планируется выпустить в продажу в России в сентябре текущего года.
Обновлено в 07:26
Экономика
Вице-премьер Голикова предложила новый вид социального страхования
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Овечкин станцевал под Бузову на ее концерте в Турции
Нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с женой Анастасией Овечкиной и баскетболистом Виталием Фридзоном побывал на концерте в турецком Белеке, на котором выступала, в частности, Ольга Бузова.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
У вратаря сборной России Лунева нашли судимость
Вратарь сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев, который вчера устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, ранее уже был судим, сообщает РЕН ТВ. в 2008 году он был задержан при попытке украсть куртку в торговом павильоне на рынке в Москве.
Обновлено в 13:46
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07