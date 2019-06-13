Футбол

Билич стал главным тренером «Вест Бромвича»REGNUM 08:49

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии Славен Билич возглавил «Вест Бромвич Альбион». Об этом 13 июня сообщается на сайте клуба.
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«Вест Бромвич» объявил о назначении Билича главным тренером

Советский спорт08:17

Билич возглавил «Вест Бромвич». Ему поставили задачу вывести команду в АПЛ

Sport24.ru09:44

Бывший тренер «Локомотива» Билич возглавил «Вест Бромвич»

Матч ТВ08:20

Билич назначен главным тренером «Вест Бромвич Альбион»

Чемпионат14:13

Билич стал главным тренером «Вест Бромвича»

РИА Новости08:57

Билич возглавил «Вест Бромвич»

Спорт-Экспресс08:12

Билич возглавил «Вест Бромвич»

Sports.ru09:48
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 14:59, Ашберн
Происшествия

Сын бывшего вратаря сборной России убил свою мать

Обновлено в 14:39
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Энергетика

В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал сообщения о мировом соглашении с "Газпромом".
Обновлено в 14:40
Происшествия

Россиянка умерла после диабетической комы на Бали

По предварительным данным, причиной смерти россиянки стала диабетическая кома — состояние, развивающееся в результате недостатка инсулина в организме у больных сахарным диабетом.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Политика

Решение США переименовать Киев насмешило Сеть

Пользователи социальных сетей посмеялись над решением Совета США по географическим названиям изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 09:28
Политика

Путин повысил зарплаты российским судьям

На сайте правовой информации появился указ президента России Владимира Путина, которым он с 1 октября этого года повышает зарплаты судьям в 1,043 раза.
Обновлено в 14:19
Футбол

«Рубин» объявил об изменениях в тренерском штабе

Пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что в тренерском штабе команды произошли изменения.
Обновлено в 13:42
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны

Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг 23-го июня на проспекте Сахарова в поддержку Ивана Голунова

Накануне в Москве прошел несанкционированный марш в защиту журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:01
Гаджеты

Флагман Honor выходит в России вопреки санкциям

Как подчеркнула пресс-служба Huawei, несмотря на санкции США, владельцы Honor 20 смогут без каких-либо проблем использовать сервисы Google, скачивать и обновлять сторонние приложения, получать обновления для оболочки EMUI и систем безопасности, а также смогут воспользоваться послепродажным обслуживанием.
Обновлено в 07:20
Футбол

Азар прошёл медобследование в «Реале»

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Реала», 13 июня Азар успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в стан королевского клуба.
Обновлено в 13:22
Политика

Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ

Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.
Обновлено в 12:04
Экономика

Россиянам разрешат не платить налог с продажи квартир

По поручению президента РФ Владимира Путина в ближайшее время Россия вернется к норме, когда платить подоходный налог с продажи квартиры не придется, если недвижимость находилось в собственности более трех лет.
Обновлено в 04:22
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Экономика

Повышение пенсий и зарплат анонсировали в ЛНР и ДНР

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник анонсировали повышение пенсий и зарплат в республиках с 1 июля текущего года.
Обновлено в 05:59
Политика

Верховный суд ликвидировал Партию пенсионеров России

Ранее Минюст потребовал закрыть семь партий, которые не участвовали в выборах последние семь лет. помимо Партии пенсионеров это такие политические силы как "Альянс зеленых", "За женщин России", "Союз горожан", "Города России", "Народная партия" и "Социал-демократическая партия России".
Обновлено в 13:02
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Общество

Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины» о детях-аутистах

Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в программе о детях-аутистах предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия

ДТП с автобусом в Новой Москве спровоцировал водитель «Лады»

Обновлено в 10:48
Политика

Медведев назначил нового директора Курчатовского института

Назначить Благова Александра Евгеньевича директором федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“» сроком на пять лет, — сказано в сообщении.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие

AFP: гендиректор ОЗХО распорядился расследовать утечку документов из организации

Глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас распорядился провести расследование в связи с утечкой внутренних документов, касающихся расследования инцидента в городе Дума (Сирия) в апреле 2018 года.
Обновлено в 13:01
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Гаджеты

В России запустят продажи первого смартфона на отечественной ОС

Первый коммерческий смартфон и два планшета планируется выпустить в продажу в России в сентябре текущего года.
Обновлено в 07:26
Экономика

Вице-премьер Голикова предложила новый вид социального страхования

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

Овечкин станцевал под Бузову на ее концерте в Турции

Нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с женой Анастасией Овечкиной и баскетболистом Виталием Фридзоном побывал на концерте в турецком Белеке, на котором выступала, в частности, Ольга Бузова.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

У вратаря сборной России Лунева нашли судимость

Вратарь сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев, который вчера устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, ранее уже был судим, сообщает РЕН ТВ. в 2008 году он был задержан при попытке украсть куртку в торговом павильоне на рынке в Москве.
Обновлено в 13:46
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
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Славен Билич
Югославский футболист
Югославский и хорватский футболист, защитник, экс-игрок сборной Хорватии. Тренер. Музыкант, гитарист.
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