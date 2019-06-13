Футбол
Билич стал главным тренером «Вест Бромвича»РИА Новости 08:57
Бывший тренер московского "Локомотива" и сборной Хорватии по футболу Славен Билич назначен на пост главного тренера "Вест Бромвич Альбион", выступающего в Championship (второй английский дивизион), сообщается на сайте клуба. Соглашение с 50-летним хорватским тренером рассчитано на два года.
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