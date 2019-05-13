Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правиламИзвестия 00:55

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

Политика Песков назвал темы встречи Путина и Помпео Сегодня вечером (после 18 по столичному времени) в Сочи президент России Владимир Путин примет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

Футбол Обляков вошел в расширенный состав сборной России по футболу на матчи отбора ЧЕ-2020 Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра.

Кино Во Франции стартует 72-й Каннский кинофестиваль В Каннах 14 мая стартует 72-й международный кинофестиваль. Откроет фестиваль новая комедия Джима Джармуша «Мертвые не умирают».

Авто Названы самые угоняемые автомобили в РФ Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России: исследование проведено на основе заявлений клиентов.

Кино Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».

Здоровье Ученые назвали боль в пояснице симптомом трех опасных заболеваний Специалист отметил, что многие борются с болью в пояснице с помощью обезболивающих препаратов или уколов, но, избавляясь от симптомов, забывают, что они могут быть признаками серьезных заболеваний.

Хоккей Василевский установил рекорд сборной России на чемпионатах мира Сборная России продолжает успешное выступление на чемпионате мира по хоккею в Словакии, накануне наша команда одержала третью подряд победу, обыграв чехов 3:0. Эта игра стала особенной для вратаря Андрея Василевского.

Происшествия Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

Происшествия Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.

Экономика Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе Министр напомнил, что сейчас общий долг за газ и электричество на Северном Кавказе превышает 120 миллиардов рублей.

Происшествия Суд Курска принял иск местных жителей о компенсации за сданный клад золотых монет Ленинский районный суд Курска принял к рассмотрению иск от местных жителей, требующих свыше 2 млн рублей компенсации за обнаруженный ими и сданный государству клад золотых монет, утерянный в 2018 году при транспортировке в Гохран России, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.

Политика Полиция США вторглась в посольство Венесуэлы Полицейские, войдя на территорию посольства, пытались заставить активистов уйти, однако у них не было соответствующего ордера, и сторонники правительства Николаса Мадуро остались там, где находились.

Общество Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.

Политика Токаев поручил создать специальную экономическую зону на Байконуре Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать специальную экономическую зону на Байконуре.

Армия и оружие Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.

Экономика Через «Тинькофф инвестиции» теперь можно инвестировать в IPO Пользователи «Тинькофф инвестиций» уже приняли участие в IPO компании Yunji (популярный китайский сервис торговли через мессенджер WeChat).

Наука Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле На Земле началась самая крупная за полтора — два года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

Общество В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.

Авто Компания Kia показала новый компактный кроссовер Новый компактный кроссовер Kia поступит в продажу в Корее во второй половине 2019 года, а вскоре после этого начнутся продажи в других странах.

Игры Релизная версия экшена о монстрах Dauntless выйдет в этом месяце Кооперативный экшен об истреблении монстров Dauntless выйдет из статуса «беты» уже совсем скоро — его полную версию выпустят 21 мая.

Наука На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.

Политика Верховная рада отказалась отменить закон о госязыке Верховная рада не стала отменять закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает его исключительное использование почти во всех сферах жизни.

Культура Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.

Экономика Годовая чистая прибыль Nissan упала более чем в два раза Чистая прибыль Nissan Motor Co. за 2018-2019 финансовый год, завершившийся 31 марта, упала на 57,3% до 319,1 млрд иен ($2,9 млрд).

Политика Епифаний отказался провести совместную службу с Филаретом 14 мая Глава непризнанной «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний ответил отказом на предложение «почетного патриарха» этой структуры Филарета провести совместное богослужение во Владимирском соборе в Киеве.