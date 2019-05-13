Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правиламИзвестия 00:55
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Политика
Песков назвал темы встречи Путина и Помпео
Сегодня вечером (после 18 по столичному времени) в Сочи президент России Владимир Путин примет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 06:28
Футбол
Обляков вошел в расширенный состав сборной России по футболу на матчи отбора ЧЕ-2020
Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Иван Обляков вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 06:32
Кино
Во Франции стартует 72-й Каннский кинофестиваль
В Каннах 14 мая стартует 72-й международный кинофестиваль. Откроет фестиваль новая комедия Джима Джармуша «Мертвые не умирают».
Обновлено в 02:17
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в РФ
Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России: исследование проведено на основе заявлений клиентов.
Обновлено в 02:04
Кино
Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Здоровье
Ученые назвали боль в пояснице симптомом трех опасных заболеваний
Специалист отметил, что многие борются с болью в пояснице с помощью обезболивающих препаратов или уколов, но, избавляясь от симптомов, забывают, что они могут быть признаками серьезных заболеваний.
Обновлено в 05:07
Хоккей
Василевский установил рекорд сборной России на чемпионатах мира
Сборная России продолжает успешное выступление на чемпионате мира по хоккею в Словакии, накануне наша команда одержала третью подряд победу, обыграв чехов 3:0. Эта игра стала особенной для вратаря Андрея Василевского.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе
Министр напомнил, что сейчас общий долг за газ и электричество на Северном Кавказе превышает 120 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Суд Курска принял иск местных жителей о компенсации за сданный клад золотых монет
Ленинский районный суд Курска принял к рассмотрению иск от местных жителей, требующих свыше 2 млн рублей компенсации за обнаруженный ими и сданный государству клад золотых монет, утерянный в 2018 году при транспортировке в Гохран России, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:25
Общество
Bayer оштрафовали на $2 млрд за вызывающий рак гербицид Roundup
Окружной суд Калифорнии (США) оштрафовал немецкий концерн Bayer более чем на $2 млрд.
Обновлено в 05:21
Политика
Полиция США вторглась в посольство Венесуэлы
Полицейские, войдя на территорию посольства, пытались заставить активистов уйти, однако у них не было соответствующего ордера, и сторонники правительства Николаса Мадуро остались там, где находились.
Обновлено в 05:15
Хоккей
Андриевский стал главным тренером минского «Динамо»
Обновлено в 05:18
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Токаев поручил создать специальную экономическую зону на Байконуре
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать специальную экономическую зону на Байконуре.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Пентагон может отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток
Ранее командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что США должны покинуть Ближний Восток.
Обновлено в 01:53
Экономика
Через «Тинькофф инвестиции» теперь можно инвестировать в IPO
Пользователи «Тинькофф инвестиций» уже приняли участие в IPO компании Yunji (популярный китайский сервис торговли через мессенджер WeChat).
Обновлено в 05:36
Наука
Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле
На Земле началась самая крупная за полтора — два года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.
Обновлено в 06:09
Общество
В УФСИН по Бурятии прокомментировали видеоролик с сотрудниками
В УФСИН России по Республике Бурятия прокомментировали клип с участием сотрудников управления, размещённый в Instagram.
Обновлено в 06:37
Авто
Компания Kia показала новый компактный кроссовер
Новый компактный кроссовер Kia поступит в продажу в Корее во второй половине 2019 года, а вскоре после этого начнутся продажи в других странах.
Обновлено вчера в 23:55
Игры
Релизная версия экшена о монстрах Dauntless выйдет в этом месяце
Кооперативный экшен об истреблении монстров Dauntless выйдет из статуса «беты» уже совсем скоро — его полную версию выпустят 21 мая.
Обновлено в 05:10
Наука
На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет
Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Верховная рада отказалась отменить закон о госязыке
Верховная рада не стала отменять закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает его исключительное использование почти во всех сферах жизни.
Обновлено в 06:27
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
Годовая чистая прибыль Nissan упала более чем в два раза
Чистая прибыль Nissan Motor Co. за 2018-2019 финансовый год, завершившийся 31 марта, упала на 57,3% до 319,1 млрд иен ($2,9 млрд).
Обновлено в 06:21
Политика
Епифаний отказался провести совместную службу с Филаретом 14 мая
Глава непризнанной «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний ответил отказом на предложение «почетного патриарха» этой структуры Филарета провести совместное богослужение во Владимирском соборе в Киеве.
Обновлено вчера в 12:42
Кино
Джейме Ланнистер отрастил руку к финалу сериала «Игра престолов»
Как отмечает издание The Sun, на одном из стоп-кадров видно, что у Джейме Ланнистера, обнимающего свою сестру и возлюбленную Серсею, появилась вторая рука.
Обновлено вчера в 13:03