Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правиламИзвестия 00:55
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Экономика
Авиакомпании России в апреле увеличили перевозки на 12%
Российские авиакомпании в апреле увеличили перевозки на 12,1%, до 8,97 млн пассажиров по сравнению с апрелем 2018 года.
Обновлено в 04:01
Кино
Появился тизер заключительной серии «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал тизер заключительной серии последнего сезона сериала "Игра престолов". Видео было опубликовано на YouTube.
Обновлено вчера в 02:40
Футбол
«ПСЖ» хочет приобрести 3 футболистов «Реала»
В поле зрения французского гранда попали сразу несколько игроков мадридского "Реала".
Обновлено в 03:36
Гаджеты
WhatsApp сообщил об уязвимости приложения
В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Политика
Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности
Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности страны, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:07
Общество
В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Космос
Стартовало изготовление корпуса космического корабля «Федерация»
Обновлено 12 мая в 20:48
Музыка
Букмекеры включили Лазарева в тройку фаворитов на «Евровидении-2019»
Обновлено 12 мая в 00:23
Авто
Lada Xray провалился, а Vesta и Granta уходят в отрыв
Две модели Lada вошли в топ-3 самых продаваемых как в апреле, так и по итогам четырёх месяцев 2019 года. Причём спрос на них ощутимо вырос.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
США подготовили санкции против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
«Рома» объявила об уходе Де Росси по окончании сезона
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси покинет клуб по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 03:24
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
Культура
Британское телешоу сняли с эфира из-за смерти участника
Одна из самых популярных в Великобритании телевизионных передач The Jeremy Kyle Show была снята с эфира на неопределенный срок из-за смерти ее участника, который скончался через неделю после завершения съемок очередного выпуска.
Обновлено в 03:40
Общество
Писательница Толстая предрекла Малахову ад после передачи про Доренко
Российская писательница Татьяна Толстая в соцсетях раскритиковала передачу телеведущего Андрея Малахова, посвященную скончавшемуся журналисту Сергею Доренко.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского
Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Фигурант дела о порче нефти в «Дружбе» оспорил версию следователей
Объявленный в международный розыск Роман Трушев, обвиняемый в загрязнении нефти в «Дружбе», рассказал свою версию произошедшего в беседе с журналистом «Коммерсанта».
Обновлено в 04:24
Политика
Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов подал в отставку
Глава администрации Читы Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая 2019 года.
Обновлено в 04:55
Происшествия
«ЮТэйр» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10-часовую задержку рейса
Авиакомпанию "ЮТэйр" оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10-часовую задержку рейса в связи с неисправностью самолета, сообщает во вторник Уральская транспортная прокуратура.
Обновлено в 04:50
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг нештатную ситуацию на рейсе Калининград — Москва
Посадка запланирована по расписанию, добавил он. Ранее в социальных сетях появилась информация, что лайнер якобы подал сигнал бедствия.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
"К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств" — посетовал Ермаков.
Обновлено в 00:17
Транспорт
Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах
Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Илья Яббаров ушел из проекта «Дом-2»
Обновлено в 04:27
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн рублей
На северо-востоке Москвы неизвестный отобрал у мужчины пакет с крупной суммой денег. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:59
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Авто
Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России
Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30