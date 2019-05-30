Билеты в плацкарт подорожали в два разаГазета.Ru 03:04

Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.

с чего всё началось

Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций.

Потребители отмечают, что на некоторых направлениях цены выросли вдвое. В ФПК резкое подорожание билетов отрицают, отмечая, что все дело в прошлых скидках. Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.

Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Россиянина оштрафовали за молчание о будущем теракте Выборгский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Вячеслава Павловского, не сообщившего в полицию о готовящемся теракте в Дагестане.

Армия и оружие Под Волгоградом показали сверхмощный военный тягач КЭТ-Л1 На полигоне "Прудбой" в Волгоградской области состоялась первая демонстрация военного тягача КЭТ-Л1.

Общество Необходимый для прибавки к зарплате навык назвали эксперты Эксперты НИУ ВШЭ выяснили, какой навык необходим для получения прибавки к зарплате в России.

Авто В России появилась новая спецверсия кроссовера Suzuki SX4 Tabi В России стартуют продажи специальной серии кроссовера Suzuki SX4 Tabi powered by Pioneer.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Политика The Hill: Энергетическую отрасль США ждут непростые времена Американский экспорт СПГ не только позволяет создавать новые рабочие места и способствует снижению торгового дефицита, но и укрепляет глобальное лидерство и конкурентоспособность США, пишет Кэролайн Киссане в статье для издания The Hill.

Экономика Силуанов дал прогноз по росту ВВП России Первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту российской экономики в 2019 году сохраняется на уровне 1,3%. Об этом сообщает РИА "Новости".

Игры Группа Iron Maiden подала в суд на издателя шутера Ion Maiden Британская хеви-метал-группа Iron Maiden подала в суд на компанию 3D Realms, издателя шутера от первого лица Ion Maiden, за нарушение прав на товарный знак.

Политика Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку Верховная рада Украины не поддержала отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра страны.

Финансы Спрос россиян на наличную валюту вырос впервые с осени По итогам марта 2019 года, чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту вырос к февралю на 40% и составил $1,2 млрд против февральских $834 млн, следует из опубликованной 30 мая статистики Банка России.

Авто Ferrari представила 1000-сильный гибрид SF90 Stradale Новинка же получила 4-литровый бензиновый турбомотор на 769 л.с. и три электродвигателя с суммарной мощностью 217 сил, в результате общая отдача гибридной силовой установки составляет 986 л.с. и 800 Нм крутящего момента.

Общество Сбой в работе оператора Tele2 устранили 30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.

Общество Уральский бизнесмен купил дороги под Омском и требует деньги за проезд В Омске бизнесмен из Екатеринбурга требует с жителей коттеджного поселка «Зеленая долина» ежемесячную плату за проезд по местным дорогам.

Общество Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.

Армия и оружие Названы возможные причины крушения Ми-8 на Украине Начальник управления украинской военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака назвал основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Энергетика Прибыль «Газпрома» выросла на 44% По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Футбол Агент Роналду займется будущим Дзюбы Португальский агент Жорже Мендеш попытается организовать трансфер российского форварда «Зенита» Артема Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

Наука На дне Северного моря найдена затонувшая страна Ученые Университета Бредфорда (Великобритания) обнаружили в Северном море следы страны, когда-то бывшей выше уровня моря.