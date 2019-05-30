Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два разаГазета.Ru 03:04
Потребители отмечают, что на некоторых направлениях цены выросли вдвое. В ФПК резкое подорожание билетов отрицают, отмечая, что все дело в прошлых скидках. Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
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Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций.
с чего всё началось
Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.Известиявчера в 17:01
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