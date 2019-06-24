Экономика

Билеты в плацкарт могут подорожать9111.ru вчера в 13:09

В Федеральной антимонопольной службе предложили изменить госрегулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах, пишет Коммерсант. Нововведение может повлиять на стоимость билетов. Так, финансирование перевозок в низкобюджетных вагонах планируется прекратить.
Читать в источнике
с чего всё началось

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.
Коммерсантъ23 июня в 18:42

Подробнее о событии

ФАС отреагировала на сообщения о планах изменить тарифы на проезд в плацкарте

ФАНвчера в 09:19

ФАС предлагает дерегулировать тарифы на плацкарт на отдельных направлениях

ТАССвчера в 08:55

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

Коммерсантъ23 июня в 18:42

ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны

Известиявчера в 03:03

СМИ: В ФАС предложили отказаться от субсидирования железнодорожных направлений

Life.ru23 июня в 23:58

Цены на билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти

News.ru23 июня в 20:54

«Коммерсантъ»: проезд в плацкартных вагонах может подорожать

Ведомостивчера в 04:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Происшествия

В Московском уголовном розыске массово сократят начальников

В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

МИД Украины назвал «недопустимой уступкой» решение ПАСЕ по России

Киев считает, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в европейскую организацию, является "недопустимой уступкой".
Обновлено в 02:11
Экономика

В России начал исчезать средний класс

С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20 процентов.
Обновлено в 02:33
Политика

Россия открывает транзит украинских товаров

Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию в третьи страны с использованием системы контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС.
Обновлено в 00:35
Общество

Министр образования Хакасии перепутала автора «Горя от ума»

Обновлено в 02:03
Армия и оружие

ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М

Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено вчера в 20:11
Общество

В Петербурге прошли «Алые Паруса»

В этом году символом праздника стал бриг "Россия", имеющий портом приписки Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 08:51
Политика

Глава Ингушетии объявил об отставке

Юнус-Бек Евкуров попросил Путина досрочно отправить его в отставку с поста главы Ингушетии. Евкуров руководит Ингушетией с 2008 года.
Обновлено вчера в 12:23
Экономика

Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов

Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике

Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика

Ростовский «Ростсельмаш» может остановить работу завода

Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш» в случае отсутствия в дальнейшем государственной поддержки в скором времени может приостановить работу и как следствие — сократить штат.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Уральского блогера Соколовского задержали за пикет на Красной площади

Обновлено в 01:47
Происшествия

В Башкирии от удара молнии погибла женщина

Обновлено в 02:27
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Религия

Представители 11 поместных православных церквей поддержали УПЦ

В целом все прибывшие в Киев представители мирового православия поддержали каноническую УПЦ, заявив, что они признают только одну православную церковь на Украине - во главе с митрополитом Онуфрием - и молятся за нее.
Обновлено в 02:50
Футбол

Определились все четвертьфиналисты Кубка Америки

Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 00:31
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Басманном районе Москвы задержали предполагаемого грабителя, который угощал своих жертв газировкой с подмешанными сильнодействующими лекарствами, после чего обирал до нитки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 03:09
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Политика

Российские министры ночуют в президентских номерах

Другие сотрудники ведомства в командировках тоже проводили время с комфортом.
Обновлено вчера в 19:08
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Здоровье

В Кургане в вареной колбасе нашли антибиотики

Обновлено в 00:18
Политика

ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду

Ранее ЦИК Украины отказала в регистрации на выборы в Раду кандидатам от партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

Представитель Украины в ПАСЕ прервал речь сербского депутата о Крыме

Александр Шешель заявил, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, чтобы не быть "сожженными, как их соотечественники в Одессе" Представитель украинской делегации в ПАСЕ прервал речь сербского депутата Александра Шешеля о Крыме, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол

Бузова предложила Глушакову работу

Обновлено вчера в 23:01
Общество

Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено вчера в 15:40
Энергетика

Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.
Обновлено в 02:27
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное