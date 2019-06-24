Билеты в плацкарт могут подорожать9111.ru вчера в 13:09

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.

с чего всё началось

В Федеральной антимонопольной службе предложили изменить госрегулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах, пишет Коммерсант. Нововведение может повлиять на стоимость билетов. Так, финансирование перевозок в низкобюджетных вагонах планируется прекратить.

Билеты в плацкарт могут подорожать

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