Билеты в плацкарт могут подорожатьExpert.ru 10:34

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.

с чего всё началось

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили изменить государственное регулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах.

Билеты в плацкарт могут подорожать

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