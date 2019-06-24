Экономика
Билеты в плацкарт могут подорожатьExpert.ru 10:34
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили изменить государственное регулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах.
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с чего всё началось
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.Коммерсантъвчера в 18:42
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
Армия и оружие
В ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить обстрелы
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики продолжают наносить удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения Донбасса и призвал мировое сообщество принудить Киев к миру и прекратить обстрелы.
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Политика
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Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что Грузия и Тбилиси безопасны для всех туристов, в том числе для российских.
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Политика
Премьер Британии Тереза Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ
Во время дебатов один из депутатов спросил Мэй, не беспокоит ли ее возвращение российской делегации права голоса в ПАСЕ в то время, как РФ продолжает «оккупацию» Крыма.
Обновлено в 15:27
Политика
Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ
Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
Обновлено в 10:44
Авто
Опубликованы первые фото внедорожника «Тигр»
В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника «Тигр».
Обновлено в 03:34
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
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Политика
Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии
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Футбол
«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса
Обновлено в 14:33
Гаджеты
Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei
Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение
Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета
На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
Обновлено в 09:16
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
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Шоу-бизнес
Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери
Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Культура
Ефим Шифрин уличил Алибасова в плагиате чудесного исцеления
Юморист Ефим Шифрин уличил продюсера группы "На-На" Бари Алибасова в плагиате чудесного исцеления.
Обновлено в 10:02
Происшествия
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине.
Обновлено в 15:59
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Общество
Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ
Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Москвичей угостили отравленной газировкой
В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Наука
Палеонтологические данные поведали о расцветах млекопитающих в мезозое
Ученые из Вашингтонского университета и Филдовского музея естественной истории обобщили палеонтологические данные последних десятилетий и заключили, что история млекопитающих делится на три важных периода.
Обновлено в 08:22
Политика
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина
Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:07
Политика
Россия назвала условия транзита газа через Украину
"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров", - сказал чиновник.
Обновлено вчера в 21:50
Спорт
Конакова и Шихалеев выиграли бронзу на ЕИ-2019
Россияне Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев завоевали бронзу Европейских игр в Минске в спортивной аэробике в соревнованиях смешанных пар.
Обновлено в 13:27
Футбол
Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо»
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Обновлено в 15:57