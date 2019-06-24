Экономика

Билеты в плацкарт могут подорожатьExpert.ru 10:34

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили изменить государственное регулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах.
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с чего всё началось

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

ФАС отреагировала на сообщения о планах изменить тарифы на проезд в плацкарте

ФАН09:19

ФАС предлагает дерегулировать тарифы на плацкарт на отдельных направлениях

ТАСС08:55

ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны

Известия03:03

«Коммерсантъ»: проезд в плацкартных вагонах может подорожать

Ведомости04:21

СМИ: В ФАС предложили отказаться от субсидирования железнодорожных направлений

Life.ruвчера в 23:58

Цены на билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти

News.ruвчера в 20:54

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

Коммерсантъвчера в 18:42
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
Армия и оружие

В ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить обстрелы

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики продолжают наносить удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения Донбасса и призвал мировое сообщество принудить Киев к миру и прекратить обстрелы.
Обновлено в 15:39
Политика

Грузия безопасна для российских туристов, заявил премьер Бахтадзе

Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что Грузия и Тбилиси безопасны для всех туристов, в том числе для российских.
Обновлено в 14:02
Политика

Премьер Британии Тереза Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ

Во время дебатов один из депутатов спросил Мэй, не беспокоит ли ее возвращение российской делегации права голоса в ПАСЕ в то время, как РФ продолжает «оккупацию» Крыма.
Обновлено в 15:27
Политика

Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ

Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
Обновлено в 10:44
Авто

Опубликованы первые фото внедорожника «Тигр»

В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника «Тигр».
Обновлено в 03:34
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 10:03
Политика

Евкуров подает в отставку с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Футбол

«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса

Обновлено в 14:33
Гаджеты

Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета

На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек

При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.
Обновлено в 09:16
Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин отказал дочери в прописке

Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Обновлено в 11:22
Культура

Ефим Шифрин уличил Алибасова в плагиате чудесного исцеления

Юморист Ефим Шифрин уличил продюсера группы "На-На" Бари Алибасова в плагиате чудесного исцеления.
Обновлено в 10:02
Происшествия

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

В Донбассе трое военнослужащих ВСУ погибли при подрыве автомобиля на противотанковой мине.
Обновлено в 15:59
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Общество

Якобашвили не вернется в Россию из-за обысков ФСБ

Основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Москвичей угостили отравленной газировкой

В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Наука

Палеонтологические данные поведали о расцветах млекопитающих в мезозое

Ученые из Вашингтонского университета и Филдовского музея естественной истории обобщили палеонтологические данные последних десятилетий и заключили, что история млекопитающих делится на три важных периода.
Обновлено в 08:22
Политика

Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина

Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:07
Политика

Россия назвала условия транзита газа через Украину

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров", - сказал чиновник.
Обновлено вчера в 21:50
Спорт

Конакова и Шихалеев выиграли бронзу на ЕИ-2019

Россияне Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев завоевали бронзу Европейских игр в Минске в спортивной аэробике в соревнованиях смешанных пар.
Обновлено в 13:27
Футбол

Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
Обновлено в 15:57
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