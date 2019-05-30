Транспорт

Билеты на плацкарт в России подорожали вдвоеKazanfirst.ru вчера в 01:21

После жалоб россиян эксперты организации, проанализировав цены на билеты на июнь-июль по 12 направлениям, выяснили, что поездки из Москвы в Калининград обойдутся вдвое дороже (в 4021 рубль). Из Москвы в Адлер билеты подорожали на 97 процентов, из Новосибирска в Томск на 93 процента.
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Петр Иванов
Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций.
— Петр ИвановРИА Новости вчера в 03:26
с чего всё началось

Отпускник платит дважды: летние поездки в плацкарте резко подорожали

Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.
Известия29 мая в 17:01

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, от чего зависят цены в плацкарте

РИА Новостивчера в 12:24

ФАС рассмотрит жалобу на резкий рост цен на билеты в плацкарт

Коммерсантъвчера в 08:59

В России изменились цены на билеты в плацкарт

Lenta.ru29 мая в 21:47

ФАС связала подорожание билетов в плацкарте с ростом стоимости авиаперевозок

Известиявчера в 07:14

ФАС проверит информацию о двукратном подорожании билетов в плацкарт

РБКвчера в 05:43

РЖД опровергло повышение цен на билеты в плацкарт

Газета.Ruвчера в 05:31

ФАС связала рост цен на билеты в плацкарте с подорожанием авиаперевозок

Интерфаксвчера в 05:38
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Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Происшествия

МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта

Обновлено вчера в 23:08
Политика

Украина снова прогуляла встречу премьеров СНГ

Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев выразил сожаление в связи с тем, что представитель Украины в очередной раз не явился на заседание Совета глав правительств СНГ, передает ТАСС.
Обновлено в 03:47
Баскетбол

«Торонто» переиграл «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА

«Торонто» дома одержал победу над «Голден Стэйт» в стартовом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, встреча завершилась со счетом 118:109.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов в Балаклее

Депутат Верховный рады Надежда Савченко заявила, что склады с боеприпасами в Балаклее Харьковской области были взорваны в марте 2017 года по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 02:29
Политика

СМИ: премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о политизации расследования крушения малайзийского Boeing-777, разбившегося в 2014 году в Донецкой области Украины.
Обновлено в 03:35
Политика

Зеленский опубликовал фото c тренировки в администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу показал фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.
Обновлено в 03:06
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве

Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес

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Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено вчера в 09:24
Общество

Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Культура

В Бурятии открыли бюст Герою СССР Павлу Баннову

Сегодня в Бурятии в городе Кяхта открыли памятник-бюст в честь Героя Советского Союза – Баннова Павла Илларионовича, созданный скульптором Алексеем Чебаненко.
Обновлено в 01:12
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
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Происшествия

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Сотрудники полиции задержали 57-летнего жителя Петербурга по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении своей трехлетней дочери и изготовлении детской порнографии с ее участием, передает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 02:45
Транспорт

Водителей в Москве предупредили о непогоде и вечерних пробках

Водителям в Москве стоит быть осторожнее с парковкой днем из-за непогоды, вечером же ожидаются дачные пробки, час пик начнется раньше обычного, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:18
Политика

Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики

С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

Пентагон запретил сотрудничать с РФ при проведении космических пусков

Пентагон запретил сотрудничать с РФ для проведения космических пусков.
Обновлено вчера в 09:39
Игры

Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября

Обновлено в 03:11
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Политика

Власти Южной Кореи не подтвердили сообщения о казни чиновников в КНДР

Обновлено в 03:39
Политика

Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе

Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Политика

Секретарь СНБО Украины: Зеленский с Россией пока не контактировал

Взаимоотношений президента Украины Владимира Зеленского с Российской Федерацией пока нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк 30 мая на телеканале «1+1».
Обновлено вчера в 20:36
Культура

Роулинг написала новые книги о вселенной Гарри Поттера

Обновлено в 02:02
Происшествия

Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна

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Политика

Лавров заявил, что власти Косово «отбились от рук»

В результате покровительства со стороны Вашингтона и Брюсселя косовские власти стали испытывать чувство безнаказанности и «отбились от рук».
Обновлено в 02:10
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Шестилетний ребенок утонул в реке Луга в Ленобласти

«Дети зашли в воду, где младшего ребенка понесло по течению реки, он не смог выбраться и утонул», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.
Обновлено в 03:31
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