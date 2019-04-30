Футбол
Билеты на финал Кубка России в Самаре стоят от 250 до 1000 рублейSport24.ru 12:50
Стала известна стоимость билетов на финальный матч: цена самого дешевого билета составляет 250 рублей, а самого дорого — 1000.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Футбол
Мостовой: кандидатура Кононова в «Спартаке» была непонятна изначально
Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Алекандр Мостовой оценил шансы Олега Кононова остаться на посту главного тренера красно-белых по итогам текущего сезона.
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Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
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Новый император взошёл на престол в Японии
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Шоу-бизнес
Певец Шура проиграл суд за квартиру
К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
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Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
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Найденную в Норвегии белуху заподозрили в шпионаже в пользу РФ
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«Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу Живоглядова
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу защитника уфимской команды Дмитрия Живоглядова.
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Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен
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Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле
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Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
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Обновлено в 12:01
Политика
Посол США посетил задержанного в России Уилана
Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Вдове Дмитрия Марьянова стало плохо после встречи с Ириной Лобачевой
Уже после съемок передачи Ксения поделилась со своими подписчиками, что в студии ей стало плохо.
Обновлено в 09:06
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed
В России начинаются продажи Kia ProCeed в кузове shooting brake. Автомобиль предлагается в двух версиях: GT Line и GT.
Обновлено в 05:29
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Городской совет Евпатории принял решение о временном отстранении от должности главы администрации Андрея Филонова, который подозревается в превышении должностных полномочий и причинении ущерба бюджету при махинациях с землей и муниципальной недвижимостью.
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На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
Обновлено в 06:16
Экономика
«Сургутнефтегаз» в I квартале получил 82,8 млрд рублей убытка по РСБУ
Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил в январе-марте 2010 года 82,728 млрд руб. против чистой прибыли в размере 62,08 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Адвокат Кокорина назвал возможную дату приговора
Приговор футболисту «зенита» Александру Кокорину может быть озвучен 8 мая, заявила его адвокат Татьяна Стукалова.
Обновлено в 08:56
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Политика
Глава парламента Хакасии жестко раскритиковал губернатора Коновалова
Председатель Верховного совета Хакасии единоросс Владимир Штыгашев подверг жесткой критике губернатора-коммуниста Валентина Коновалова, а также регионального министра строительства и ЖКХ Илью Кононенко во время обсуждения изменений в закон «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
Обновлено в 13:07
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Москве грузовик провалился под асфальт
Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Политика
Депутат Госдумы предложил наказывать чиновников за оскорбление граждан
Депутат Государственной Думы России от фракции ЛДПР Александр Старовойтов предложил наказывать чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено в 10:05
Общество
ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете
Решения добился активист из Сыктывкара Григорий Каблис, разместивший в 2015 году информацию на своей странице «Вконтакте» и записи в интернет-журнале «7х7» с призывом к проведению народного схода для обсуждения арестов высшего руководства республики Коми.
Обновлено в 05:13
Экономика
ФАС заявила о высокой роли государства в экономике
Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27