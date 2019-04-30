Футбол

Билеты на финал Кубка России в Самаре стоят от 250 до 1000 рублейSport24.ru 12:50

Стала известна стоимость билетов на финальный матч: цена самого дешевого билета составляет 250 рублей, а самого дорого — 1000.
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Стоимость билетов на финал Кубка России составит от 250 до 1 тыс. рублей

Чемпионат13:09

Стала известна стоимость билетов на финал Кубка России

Sportbox.RU13:03

Билеты на финал Кубка России на «Самара Арене» стоят от 250 рублей

Бомбардир.ру13:27

Билеты на финал Кубка России в Самаре стоят от 250 до 1000 рублей

Sport24.ru12:50

Началась продажа билетов на финал Кубка России по футболу

ТАСС12:37

Билеты на кубковой финал в Самаре стоят от 250 до 1000 рублей

Спорт-Экспресс12:15

Стала известна стоимость билетов на финал Кубка России

Матч ТВ13:03
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Футбол

Мостовой: кандидатура Кононова в «Спартаке» была непонятна изначально

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Алекандр Мостовой оценил шансы Олега Кононова остаться на посту главного тренера красно-белых по итогам текущего сезона.
Обновлено в 13:17
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече

Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Общество

Новый император взошёл на престол в Японии

«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Певец Шура проиграл суд за квартиру

К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
Обновлено в 10:42
Культура

Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала в России

Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Политика

Найденную в Норвегии белуху заподозрили в шпионаже в пользу РФ

Обновлено вчера в 09:25
Футбол

«Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу Живоглядова

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу защитника уфимской команды Дмитрия Живоглядова.
Обновлено в 11:19
Гаджеты

Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено в 13:56
Общество

Гороскоп на 30 апреля 2019 года

Овен День отлично подойдет для встреч.
Обновлено вчера в 14:58
Энергетика

Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти

Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
Обновлено в 08:25
Политика

Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле

Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе.
Обновлено в 12:41
Технологии

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля

30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Политика

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Политика

Зеленский встретится с митрополитом Онуфрием

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", во вторник В.Зеленский проведет встречу и с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием.
Обновлено в 12:01
Политика

Посол США посетил задержанного в России Уилана

Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Вдове Дмитрия Марьянова стало плохо после встречи с Ириной Лобачевой

Уже после съемок передачи Ксения поделилась со своими подписчиками, что в студии ей стало плохо.
Обновлено в 09:06
Авто

Стартовали продажи нового Kia ProCeed

В России начинаются продажи Kia ProCeed в кузове shooting brake. Автомобиль предлагается в двух версиях: GT Line и GT.
Обновлено в 05:29
Политика

Горсовет Евпатории временно отстранил мэра от должности

Городской совет Евпатории принял решение о временном отстранении от должности главы администрации Андрея Филонова, который подозревается в превышении должностных полномочий и причинении ущерба бюджету при махинациях с землей и муниципальной недвижимостью.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко показала грудь жителям Нью-Йорка

На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
Обновлено в 06:16
Экономика

«Сургутнефтегаз» в I квартале получил 82,8 млрд рублей убытка по РСБУ

Чистый убыток «Сургутнефтегаза» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил в январе-марте 2010 года 82,728 млрд руб. против чистой прибыли в размере 62,08 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Адвокат Кокорина назвал возможную дату приговора

Приговор футболисту «зенита» Александру Кокорину может быть озвучен 8 мая, заявила его адвокат Татьяна Стукалова.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Разин сообщил о серьезных проблемах с психикой у Андрея Губина

Обновлено в 04:16
Общество

Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская

Обновлено в 13:31
Политика

Глава парламента Хакасии жестко раскритиковал губернатора Коновалова

Председатель Верховного совета Хакасии единоросс Владимир Штыгашев подверг жесткой критике губернатора-коммуниста Валентина Коновалова, а также регионального министра строительства и ЖКХ Илью Кононенко во время обсуждения изменений в закон «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
Обновлено в 13:07
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено в 09:54
Происшествия

В Москве грузовик провалился под асфальт

Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Политика

Депутат Госдумы предложил наказывать чиновников за оскорбление граждан

Депутат Государственной Думы России от фракции ЛДПР Александр Старовойтов предложил наказывать чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено в 10:05
Общество

ЕСПЧ присудил €25 тысяч блогерам, призывавшим на митинги в интернете

Решения добился активист из Сыктывкара Григорий Каблис, разместивший в 2015 году информацию на своей странице «Вконтакте» и записи в интернет-журнале «7х7» с призывом к проведению народного схода для обсуждения арестов высшего руководства республики Коми.
Обновлено в 05:13
Экономика

ФАС заявила о высокой роли государства в экономике

Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 13:27
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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