Билеты на финал Кубка России в Самаре стоят от 250 до 1000 рублейSport24.ru 12:50

Стала известна стоимость билетов на финальный матч: цена самого дешевого билета составляет 250 рублей, а самого дорого — 1000.

Билеты на финал Кубка России в Самаре стоят от 250 до 1000 рублей

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