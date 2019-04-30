Билеты на финал Кубка России на «Самара Арене» стоят от 250 рублейБомбардир.ру вчера в 13:27

РФС сообщил о старте продажи билетов на финальный матч Кубка России текущего сезона. Минимальная стоимость – 250 рублей. Более подробную информацию, в том числе места приобретения билетов, можно узнать на официальном сайте РФС.

Билеты на финал Кубка России на «Самара Арене» стоят от 250 рублей

Транспорт В России появились новые дорожные знаки С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.

Футбол «Ювентус» сделал предложение Икарди Согласно информации TMW, "старая синьора" предложила 26-летнему футболисту долгосрочный контракт с окладом 8,5 миллиона евро за сезон.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Экономика В России предложили установить единый налог на интернет-покупки Ассоциация российских компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести единый налоговый сбор в размере 15% со всех покупок в иностранных интернет-магазинах.

Футбол Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ Нападающий "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим игроком 26-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт турнира.

Политика Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.

Хоккей Дмитрий Квартальнов возглавит «Ак Барс» Главным тренером казанского хоккейного клуба «Ак Барс» станет Дмитрий Квартальнов, сообщает пресс-служба ХК.

Музыка Алсу примет участие в «Евровидении-2019» Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.

Спорт Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.

Общество Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.

Происшествия В Башкирии эвакуировали 28 человек из-за пожара в многоэтажном доме В Башкирии эвакуировали 28 человек, в том числе пятерых детей, из-за пожара в многоэтажном доме.

Кино Фильм «Мстители 4: Финал» вошел в десятку лучших в истории Фильм студии Marvel "Мстители 4: Финал" вошел в десятку лучших кинопроектов в истории кинематографа по версии пользователей портала IMDb.

Общество Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав "Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.

Общество Новый император Японии Нарухито вступил на престол В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.

Происшествия Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.

Хоккей «Салават Юлаев» предложил контракты 11 хоккеистам «Салават Юлаев» сообщил, что сделал квалификационные предложения игрокам, которые выходят сегодня на рынок в статусе ограниченно свободных агентов.

Хоккей Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ "Коламбус" 30 апреля на домашнем льду переиграл "Бостон Брюинз" в третьей встрече серии четвертьфинала Кубка Стэнли со счетом 2:1. Бобровский отразил 36 бросков из 37 и был назван первой звездой встречи.