Футбол
Билеты на финал Кубка России на «Самара Арене» стоят от 250 рублейБомбардир.ру вчера в 13:27
РФС сообщил о старте продажи билетов на финальный матч Кубка России текущего сезона. Минимальная стоимость – 250 рублей. Более подробную информацию, в том числе места приобретения билетов, можно узнать на официальном сайте РФС.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Футбол
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Шоу-бизнес
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Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
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Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
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Экономика
В России предложили установить единый налог на интернет-покупки
Ассоциация российских компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести единый налоговый сбор в размере 15% со всех покупок в иностранных интернет-магазинах.
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Ученые оценили размер ядерного арсенала США
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Футбол
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Обновлено в 02:05
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Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено 29 апреля в 07:54
Политика
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Волошин напомнил, что политика украинизации затронула юго-восток еще в 1990-е годы.
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Хоккей
Дмитрий Квартальнов возглавит «Ак Барс»
Главным тренером казанского хоккейного клуба «Ак Барс» станет Дмитрий Квартальнов, сообщает пресс-служба ХК.
Обновлено в 05:10
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.
Обновлено в 03:51
Спорт
Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире
Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Футбол
Семак рассказал о состоянии травмированного Ерохина
Обновлено в 04:42
Общество
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено вчера в 10:57
Шоу-бизнес
Фанаты высмеяли «змеиные» штаны Ани Лорак: «Брюки просто катастрофа»
Фанаты высмеяли образ певицы, а именно ее «змеиные» штаны – именно такой пятнистый принт их украшал.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
В Башкирии эвакуировали 28 человек из-за пожара в многоэтажном доме
В Башкирии эвакуировали 28 человек, в том числе пятерых детей, из-за пожара в многоэтажном доме.
Обновлено в 03:53
Кино
Фильм «Мстители 4: Финал» вошел в десятку лучших в истории
Фильм студии Marvel "Мстители 4: Финал" вошел в десятку лучших кинопроектов в истории кинематографа по версии пользователей портала IMDb.
Обновлено в 02:45
Гаджеты
Официально: видеокарты AMD Radeon Navi выйдут в третьем квартале и будут стоить дешевле Radeon VII
Как сообщается, эти видеокарты будут дешевле Radeon VII, базовая стоимость которой на момент выпуска составила $700.
Обновлено в 02:30
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Жена Зеленского купила у олигарха пентхауз в Крыму за полцены, выяснил Reuters
Обновлено в 04:40
Общество
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено вчера в 11:40
Хоккей
«Салават Юлаев» предложил контракты 11 хоккеистам
«Салават Юлаев» сообщил, что сделал квалификационные предложения игрокам, которые выходят сегодня на рынок в статусе ограниченно свободных агентов.
Обновлено в 02:54
Хоккей
Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ
"Коламбус" 30 апреля на домашнем льду переиграл "Бостон Брюинз" в третьей встрече серии четвертьфинала Кубка Стэнли со счетом 2:1. Бобровский отразил 36 бросков из 37 и был назван первой звездой встречи.
Обновлено в 04:20
Футбол
Курбан Бердыев: «Александр Бухаров выбыл до конца сезона»
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча с "Оренбургом" поделился ожиданиями от игры.
Обновлено в 04:52