Футбол
Билеты на финал Кубка России на «Самара Арене» стоят от 250 рублейБомбардир.ру вчера в 13:27
РФС сообщил о старте продажи билетов на финальный матч Кубка России текущего сезона. Минимальная стоимость – 250 рублей. Более подробную информацию, в том числе места приобретения билетов, можно узнать на официальном сайте РФС.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:27, Ашберн
Политика
Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии
Прокуратура Красноярского края обратилась в Следственный комитет России с запросом о проведении доследственной проверки обстоятельств того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в рядах Российской армии.
Обновлено вчера в 03:39
Политика
Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле
Обновлено в 00:59
Хоккей
«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Евгения Малкина
Обновлено в 02:02
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено вчера в 09:54
Футбол
«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов
«Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.
Обновлено вчера в 17:08
Футбол
Юрген Клопп назвал Лионеля Месси лучшим футболистом мира
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим футболистом мира.
Обновлено в 00:35
Политика
Новым императором Японии стал Нарухито
Новым императором Японии стал Нарухито, церемония его интронизации завершилась в императорском дворце в Токио.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Хоккей
Форвард СКА Дацюк объявил об уходе из команды
Нападающий санкт-петербургского СКА Павел Дацюк принял решение покинуть команду по окончании сезона.
Обновлено в 00:51
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 29 апреля в 17:01
Хоккей
Клуб КХЛ «Авангард» не стал продлевать контракты с четырьмя легионерами
Канадские форварды Дэвид Деарне и Максим Тальбо, шведский форвард Виктор Стольберг и финский голкипер Карри Рямё покинули омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".
Обновлено в 01:34
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР
В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено 29 апреля в 06:14
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus
Минпромторг впервые показал фотографии созданных в рамках проекта «Кортеж» внедорожников Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Лукашенко уволил замгоссекретаря Совета безопасности Белоруссии
Лукашенко постановил освободить Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза Белоруссии в соответствии со статьей 84 Конституции за совершение проступков, дискредитирующих звание, указано в соответствующем указе за подписью главы республики, опубликованном на национальном правовом портале.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан
Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан.
Обновлено вчера в 16:16
Политика
Официально: Владимир Зеленский объявлен президентом Украины
Владимир Зеленский официально объявлен победителем президентских выборов на Украине 2019 года.
Обновлено вчера в 07:06
Финансы
Аналитики рассказали о перспективах курса рубля на лето
Рубль может незначительно ослабнуть к лету из-за спроса на валюту отпускников и угрозы новых санкций.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
В российских водах началась укладка газопровода «Северный поток-2»
Судно Solitaire 30 апреля начало укладку газопровода "Северный поток-2" в российских водах, сообщили в компании Nord Stream.
Обновлено вчера в 09:37
Наука
Первый особый анализ крови выявит синдром хронической усталости
Ученые-медики из США создали первый особый тест анализа крови на определение синдрома хронической усталости.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:43
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова
Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Установлена личность стрелявшего в Северной Каролине
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы
Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.
Обновлено вчера в 11:12
Кино
Король Ночи впервые заговорил
После третьего эпизода финального сезона Фурдик рассказал о своем герое и о том, как он получил эту роль.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео
Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА).
Обновлено вчера в 09:20
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» и во втором матче серии плей-офф НБА
Баскетболисты "Голден Стэйт Уорриорз" дома обыграли "Хьюстон Рокетс" во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Сергей Захаров пережил тюрьму и клиническую смерть: какие тайны скрывал «бархатный баритон» СССР
Обновлено в 01:00
Происшествия
Движение ограничено на Рязанском проспекте в Москве из-за ДТП
Движение транспорта ограничено на Рязанском проспекте по правому и среднему рядам в сторону центра Москвы из-за провала грузовика под грунт после аварии.
Обновлено вчера в 11:54
Транспорт
На нескольких улицах в центре Москвы перекроют движение 1 мая
Обновлено 29 апреля в 11:01