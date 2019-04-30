Билеты на финал Кубка России на «Самара Арене» стоят от 250 рублейБомбардир.ру вчера в 13:27

РФС сообщил о старте продажи билетов на финальный матч Кубка России текущего сезона. Минимальная стоимость – 250 рублей. Более подробную информацию, в том числе места приобретения билетов, можно узнать на официальном сайте РФС.

Билеты на финал Кубка России на «Самара Арене» стоят от 250 рублей

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