Экономика

Билетам в плацкарт предрекли подорожаниеLenta.ru 07:54

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили изменить госрегулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах, что может сказаться на стоимости билетов.
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с чего всё началось

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

ФАС отреагировала на сообщения о планах изменить тарифы на проезд в плацкарте

ФАН09:19

ФАС предлагает дерегулировать тарифы на плацкарт на отдельных направлениях

ТАСС08:55

ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны

Известия03:03

«Коммерсантъ»: проезд в плацкартных вагонах может подорожать

Ведомости04:21

СМИ: В ФАС предложили отказаться от субсидирования железнодорожных направлений

Life.ruвчера в 23:58

Цены на билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти

News.ruвчера в 20:54

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов

Коммерсантъвчера в 18:42
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:51, Вашингтон
Авто

Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями

Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Обновлено в 03:53
Политика

Путин разрешил транзит через РФ произведенных на Украине товаров

Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию в третьи страны с использованием системы контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС.
Обновлено в 08:16
Футбол

Глушаков рассказал, за что его не любил Каррера

Обновлено в 11:30
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Ростовской области загорелся автобус с детьми

Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Политика

Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов

Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около $750 млн, заявил на пресс-конференции в понедельник, 24 июня, глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

Поднятые по тревоге С-300 и С-400 отправились прикрывать гособъекты

Обновлено в 10:16
Футбол

Ригони не хочет уходить из «Зенита»

Зарубежные клубы испытывают к Ригони слабый интерес, но игрок сказал агенту, что не ищет возможности уйти.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Исхудавшая и с отеками под глазами Марина Хлебникова появилась на телевидении впервые после смерти мужа

С конца прошлого года Марина Хлебникова редко появляется на мероприятиях и предпочитает уединенный образ жизни.
Обновлено в 10:44
Политика

Премьер Франции допустил отмену санкций против России

Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Общество

Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом

Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
Общество

Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики

В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.
Обновлено в 08:35
Футбол

Дани Алвес может продолжить карьеру в «Фенербахче»

По информации Fanatik, 36-летний футболист может продолжить карьеру в «Фенербахче».
Обновлено в 08:20
Музыка

«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип

Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».
Обновлено в 11:01
Общество

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:43
Политика

Дело MH17 предложили для обсуждения на сессии ПАСЕ

РФ и ПАСЕ Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открывается в понедельник в Страсбурге.
Обновлено в 05:13
Общество

Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию

Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Здоровье

Россияне смогут из дома посмотреть список полученных по ОМС услуг

Любой гражданин получил возможность посмотреть список медицинских услуг, которые он получил в рамках ОМС за определенное время во всех поликлиниках, больницах, в которых наблюдался и лечился, а также узнать их стоимость.
Обновлено в 07:57
Политика

Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Политика

Путин запретил с 8 июля авиасообщение с Грузией

"С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", - говорится в документе.
Обновлено 21 июня в 16:31
Общество

Суд принял иск о запрете сервиса BlaBlaCar в России

Обновлено в 05:26
Происшествия

В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Политика

Армянские авиакомпании сообщили о готовности возить россиян в Грузию

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 10:23
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации

Обновлено в 04:31
Происшествия

В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

Аушева переехала в Соединенные Штаты после выигрыша грин-карты в 2011 году.
Обновлено вчера в 17:42
Путешествия

Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию

Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.
Обновлено в 08:58
Общество

Минпросвещения намерено освободить учителей от лишних отчетов

В Трудовой кодекс РФ будут внесены поправки, которые оставят для учителей в школах четыре отчетных документа, анонсировала Ольга Васильева.
Обновлено в 08:32
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