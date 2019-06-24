Экономика
Билетам в плацкарт предрекли подорожаниеLenta.ru 07:54
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили изменить госрегулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах, что может сказаться на стоимости билетов.
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с чего всё началось
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.Коммерсантъвчера в 18:42
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:51, Вашингтон
Авто
Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями
Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Обновлено в 03:53
Политика
Путин разрешил транзит через РФ произведенных на Украине товаров
Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию в третьи страны с использованием системы контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС.
Обновлено в 08:16
Футбол
Глушаков рассказал, за что его не любил Каррера
Обновлено в 11:30
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Политика
Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов
Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около $750 млн, заявил на пресс-конференции в понедельник, 24 июня, глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 11:32
Футбол
Ригони не хочет уходить из «Зенита»
Зарубежные клубы испытывают к Ригони слабый интерес, но игрок сказал агенту, что не ищет возможности уйти.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Исхудавшая и с отеками под глазами Марина Хлебникова появилась на телевидении впервые после смерти мужа
С конца прошлого года Марина Хлебникова редко появляется на мероприятиях и предпочитает уединенный образ жизни.
Обновлено в 10:44
Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом
Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.
Обновлено в 06:30
Общество
Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики
В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.
Обновлено в 08:35
Футбол
Дани Алвес может продолжить карьеру в «Фенербахче»
По информации Fanatik, 36-летний футболист может продолжить карьеру в «Фенербахче».
Обновлено в 08:20
Музыка
«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип
Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».
Обновлено в 11:01
Общество
МТС поменяла логотип впервые за 13 лет
«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:43
Политика
Дело MH17 предложили для обсуждения на сессии ПАСЕ
РФ и ПАСЕ Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открывается в понедельник в Страсбурге.
Обновлено в 05:13
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Здоровье
Россияне смогут из дома посмотреть список полученных по ОМС услуг
Любой гражданин получил возможность посмотреть список медицинских услуг, которые он получил в рамках ОМС за определенное время во всех поликлиниках, больницах, в которых наблюдался и лечился, а также узнать их стоимость.
Обновлено в 07:57
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Политика
Путин запретил с 8 июля авиасообщение с Грузией
"С 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии", - говорится в документе.
Обновлено 21 июня в 16:31
Общество
Суд принял иск о запрете сервиса BlaBlaCar в России
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Политика
Армянские авиакомпании сообщили о готовности возить россиян в Грузию
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 10:23
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
Обновлено в 04:31
Происшествия
В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей
Аушева переехала в Соединенные Штаты после выигрыша грин-карты в 2011 году.
Обновлено вчера в 17:42
Путешествия
Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию
Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.
Обновлено в 08:58
Общество
Минпросвещения намерено освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ будут внесены поправки, которые оставят для учителей в школах четыре отчетных документа, анонсировала Ольга Васильева.
Обновлено в 08:32